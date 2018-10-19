Мать обвинила друзей в спаивании Арбениной

Сегодня лидер группы "Ночные снайперы" – примерная мать двух детей, ведущая здоровый образ жизни певица. Но ведь были и совсем другие времена.

"Все стадии любой вечеринки я знаю просто до минут, мне кажется, – вздыхает Арбенина. – Я знаю, на что способны мои друзья, когда они начнут вести себя вот так, а потом вот так, а потом, когда начнется второй день, что будет происходить. Я это все проходила, мне надоело. И наблюдать, и участвовать".

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"Друзья вообще благодарны мне за то, что я теперь больше их на это не подбиваю, понимаете, – продолжает певица. – Потому что заводилой-то была я. И только моя мама с этим не согласна, она считает, что все меня спаивали и все ко мне относились халатно".

Но сегодня в жизни Арбениной все изменилось – появились другие ценности и приоритеты. "Мне нравится приходить на тренировку – вот это для меня… вот от этого я кайфую так, что просто… – улыбается исполнительница. – Мне нравится приходить с детьми на детскую площадку и там отжиматься так, что на меня смотрят все мамы и папы, вот просто. А дети гордятся, понимаете? Мне нравится такое".

Порой кажется, что для полного счастья ей не хватает мужчины. "Если бы появился человек, который бы мне облегчил мое существование – назовем это второй половиной или замужеством, – я была бы, конечно, рада. Но дело в том, что я прекрасно понимаю, насколько я заложница своей профессии уже. И, мне кажется, очень трудно найти человека, который бы мог с этим смириться в полной мере. А потом, я очень сложная. Я вообще невыносимая. У меня с нервной системой большие проблемы, потому что я… Я работник умственного труда. Поэтому. Ну, у меня есть друг, которому я действительно звоню и плачусь периодически, но потом он идет в свою жизнь, а я в свою. И я 15 раз думаю, позвонить ему или нет. К тому же нас разделяют разные часовые пояса. Я не буду никому звонить, потому что я вспомню сначала, который час. Это большая работа над собой была мной проделана", – призналась певица программе "Однажды..." на канале НТВ.