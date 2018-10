Беременной Меган Маркл врезали за насмешку над горем

На Гарри и Меган обрушились с критикой женщины, потерявшие детей. Они посчитали, что объявление супруги принца о своем интересном положении – глумление над их горем.

15 октября – День памяти жертв выкидышей и детской смертности. И именно в эту дату Гарри и Меган объявили о предстоящем пополнении в семействе. Они расстроили женщин, которым не удалось познать радость материнства.

На страницах Кенсингтонского дворца в соцсетях появилось сообщение, что герцогиня Сассекская ждет ребенка. Тысячи людей поздравили супружескую пару, но не все были рады этому заявлению.

As pleased as I am for the royal couple, it is an awful day to announce. It’s international miscarriage, pregnancy and baby/infant loss remberence day. It seems so tactless. — Nicole Almond (@NicoleAlmond87) 15 октября 2018 г.

В Twitter и других соцсетях появилось множество сообщений от негодующих женщин. "Почему они не подождали хотя бы пару дней?!", "Неужели никто не сообщил им, что сегодня день памяти?", "Это ужасный день для объявления… Это кажется таким бестактным", – врезали Маркл интернет-пользователи.

Today is national pregnancy & infant loss-baby loss awareness day so very insensitive for those who have lost babies as this is meant to be their day,they're grieving. It makes it worse to announce a royal pregnancy on this day, but the royals couldn't care less about anyone else — Marie Chester (@Tinkerbell32112) 15 октября 2018 г.

Специалист Рут Бендер Атик из Ассоциации выкидышей отметила, что не видит ничего жестокого в поступке Меган и Гарри, но понимает, почему некоторые люди расстроились. "Полагаю, они не знали. Это может быть очень обидно, но я уверена, что они понятия не имели о значении этого дня", – цитирует Атик издание Miami Herald.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 октября 2018 г.

Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. С тех пор в СМИ регулярно появлялась информация о беременности Меган.