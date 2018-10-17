Беременная Меган Маркл расплылась и перестала за собой следить

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Среда 17 октября
Лента новостей
08:46
Скончалась звезда сериала "Склифосовский"
21:57
Владимир Пресняков и Наталья Подольская на грани развода
21:31
Греховодник Порошенко ударил верующих россиян по самому больному
21:29
В Петербурге ищут убийцу известной порнозвезды
21:18
Под Волгоградом обиженный пастух украл 900 овец
20:53
Пьяный ижевчанин угнал автобус и въехал в детскую площадку
20:37
В Челнах мужчина набросился на соседа с ножом из-за неправильной парковки
20:33
Как две капли воды: новая девушка Соколовского оказалась копией Дакоты
20:25
В Тюмени пенсионерку одурачили на миллион рублей
20:03
Кейт Миддлтон празднует рождение малыша
19:58
В Омске отец двоих детей насмерть забил незнакомку
19:39
Трампу досталось за промокшую до нитки Меланью (видео)
19:36
Меган Маркл и принц Гарри разругались в пух и прах из-за ребенка
19:23
В Богородске мать с ребенком попали под колеса иномарки
18:54
Беременная Бледанс сделала заявление о смертельной зависимости
18:54
Нагиев хвастался голым телом перед прохожими
18:20
Победителя "Замуж за Бузову" застукали в объятиях бывшей
18:16
Повзрослевшую дочь Киркорова перестали узнавать
18:07
В Москве погиб молодой рок-музыкант
17:56
Где деньги, Петя? – Трамп схватил за горло воришку Порошенко
17:40
Машина всмятку: звезда "Дома-2" пострадала в страшной аварии
17:38
Рецидив: Гришаева обратилась за помощью из-за рака
17:34
В Астрахани верблюд опрокинул грузовик и умер
17:14
Канадцы Three Days Grace едут покорять Россию
17:01
Драчунов Кокорина и Мамаева столкнули лбами с избитыми чиновниками
16:54
Известная блогерша насмерть разбилась в ДТП
16:51
Орлова вывалила грудь ради спасения истекающего кровью Хабиба
16:50
Собчак причастна к расставанию Матильды и Шнура
16:49
"Единая Россия" укрепляет международные позиции
16:45
В Москве разъяренный водитель открыл стрельбу
16:20
В Москве пройдет первый стильный фестиваль для взрослых
16:16
InterCHARM отмечает юбилей
16:15
Володин поздравил депутатов с получением госнаград
16:05
Глушаков заткнул возмущенный изменой народ
15:58
"Силикон лопнет": Пынзарь из "Дома-2" возмутила снимком в тесном купальнике
15:56
Кончаловский наконец-то предъявил публике веселую дочь
15:52
Бабушка сестер Хачатурян решилась на шокирующее признание
15:42
Высоцкая получила по шее за публичные ласки с престарелым мужем
15:34
В московском ТРЦ жестоко избили блогеров
15:30
Арестованные дебоширы Кокорин и Мамаев попросились в церковь
15:05
Центробанк уличили в нарушениях при санации "Югры"
15:03
Московский рынок недвижимости растет на фоне дешевой ипотеки
14:55
Брошенная Питтом красавица-архитектор выходит замуж
14:51
Рынска рассекретила нового любовника Шнуровой
14:50
Звезда "Брата-2" откровенно рассказала об алкоголизме
14:47
Умер один из создателей цифрового телевидения
14:28
Раскрыт коварный план грезящего о войне Порошенко
14:23
Цымбалюк-Романовская резко высказалась о своем уголовном сроке
14:21
Россия и Чехия расширяют межпарламентское сотрудничество
14:13
Жесткое падение на тренировке Загитовой (видео)
13:59
Женщина упала с кровати во время секса и стала инвалидом
13:52
Обколотая Таисия Повалий лишилась самого главного
13:52
Санитары жестоко поиздевались над психбольным (видео)
13:41
Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой
13:38
Московский Кредитный банк представил вклад "Эксклюзив" для состоятельных клиентов
13:35
В Башкирии в частном доме сгорел трехлетний ребенок
13:31
Блестит и в перьях: Малышева поразила невероятным образом
13:14
Миддлтон попала в больницу после известия о беременности Маркл
13:13
Тело 12-летнего мальчика найдено в квартире в Нижнем Тагиле
13:01
Анастасия Приходько уходит со сцены
13:01
Малахова гордится своими рабочими ртом и грудью
12:49
"Где твоя Родина, сынок?": россияне взорвались из-за планов Нурмагомедова стать украинцем
12:48
Названа дата отправки нового экипажа на МКС
12:45
Было бы 56: душераздирающее обращение вдовы к Хворостовскому
12:25
В Москве найден мертвым бывший владелец газеты "Спорт-Экспресс"
12:13
"Три дня под окнами": у известной модели цинично отобрали маленькую дочь
12:06
Без трусов и в шубе: стареющая Волочкова выставила свои прелести
11:59
В Петербурге школьники госпитализированы с отравлением ртутью
11:47
Преобразившийся сын-фрик Яковлевой развлекся на камеру с двумя кисками
11:45
В Госдуме рассказали о ходе рассмотрения нового бюджета
11:45
В Екатеринбурге в руках у женщины взорвался пакет
11:41
Как живут под домашним арестом убившие отца сестры Хачатурян
11:39
ГК "КОРТРОС": доверие покупателей – самое ценное, что есть у девелопера
11:34
"Занималась любовью": Бондарчук шокировала синяками на коленках
11:13
Народ шарахается от картины с Трампом
11:02
Неадекватная россиянка выкопала из могилы недавно умершую мать
10:55
Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
10:52
Меган Маркл и принцу Гарри предсказали рождение уродца
10:43
Эннио Морриконе разнес современных музыкантов
10:33
Во Владивостоке грузовик снес мост
10:19
Ученые нашли способ затормозить старение мозга
10:18
"Рядовая история": Боярский сравнил Кокорина с Д'Артаньяном
10:16
Избиение Порошенко попало на видео
10:11
Трамвай насмерть сбил женщину в Москве
10:01
Неузнаваемая Пугачева выглядит моложе Баскова
09:55
Знаменитая актриса устроила дебош в самолете
09:45
"Верю в чудо": перед смертью актер из "Глухаря" оставил тайное письмо коллегам
09:39
Пиво исчезнет из-за глобального потепления
09:22
Малолетняя дочь Панина потрясла россиян своим запретным занятием
09:15
Это еще цветочки: раскрыт секрет подарка Путина для Меркель
09:07
На трассе под Москвой произошло смертельное ДТП
09:01
В Кремле покажут гала-концерт звезд балета "Майя Плисецкая. Посвящение"
08:38
Основатель Microsoft умер в 65 лет от рака
08:35
Хлебнувший Порошенко угрожает России украинской авиацией
08:33
Матери стало стыдно за Лизу Боярскую
08:26
Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл
21:58
Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления
21:55
Названа смертельная опасность пищевых добавок
21:55
Сообщение врача шокировало беременную Тодоренко
21:48
Жасмин не находит себе места из-за болезни сына
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская резко высказалась о своем уголовном сроке
"Бейте нас!": мать Кокорина закатила истерику Малахову
Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина
Без трусов и в шубе: стареющая Волочкова выставила свои прелести
"Обещал развестись": любовница раскрыла планы Марьянова перед смертью
Малолетняя дочь Панина потрясла россиян своим запретным занятием
Шоу-бизнес

Беременная Меган Маркл расплылась и перестала за собой следить

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
С момента объявления о беременности Меган Маркл прошло лишь несколько дней, а герцогиня уже позволила себе отказаться от нарядов и макияжа. Жена принца Гарри во время визита в Австралию выглядит не лучшим образом.
прочитано 1460 раз

Меган Маркл поразила австралийцев безвкусицей. В Британии герцогиня Сассекская щеголяла в платьях и на каблуках, а в заграничном туре экс-актриса решила не наряжаться.

ПО ТЕМЕ

Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл

Это официально: Меган Маркл ждет ребенка от принца Гарри

 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

На одну из официальных встреч в городе Даббо Меган явилась в брюках, белой рубашке навыпуск и пиджаке не по размеру. С прической и макияжем Маркл не тоже возилась – она кое-как собрала волосы в хвост и нанесла блеск на губы.

Но больше всего вопросов вызвала обувь герцогини – на миниатюрных ножках Меган красовались тяжелые копытообразные ботильоны. К тому же экс-актриса сильно располнела и выглядела расплывшейся.

Народ не одобрил образ жены принца Гарри, ведь сам внук Елизаветы II для мероприятия принарядился. Многие нашли оправдание Меган: мол, беременна и не может пользоваться косметикой и ходить на каблуках. Другие ответили, что даже в таком положении можно было надеть платье и причесаться. В Сети разгорелся нешуточный спор.

Напомним, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. 15 октября супруги объявили, что ожидают первенца, малыш должен родиться весной 2019 года.

Автор: Алёна Нестерова17 октября 2018, 08:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

567

комментарии

Политика

Где деньги, Петя? – Трамп схватил за горло воришку Порошенко
"Единая Россия" укрепляет международные позиции
Лукашенко крепко врезал беспредельщику Порошенко
Избиение Порошенко попало на видео

Шоу-бизнес

Расплывшаяся любовница Петросяна странно себя ведет
Беременная Меган Маркл располнела и перестала за собой следить
Раскольники из "Уральских пельменей" ушли к Игорю Николаеву (видео)
46-летняя звезда фильма "Антикиллер" ждет четвертого ребенка

Проишествия

Известная блогерша насмерть разбилась в ДТП
Опубликована предсмертная записка актера из "Глухаря"
28-летнюю модель жестоко расстреляли в собственной машине
Расстрелянная возле дома красавица-следователь умерла на руках мужа

Lifestyle

Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства
Агутин спелся со Шнуровым: вышел клип "Какая-то фигня" (видео)
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Шоу-бизнес

Без трусов и в шубе: стареющая Волочкова выставила свои прелести

Балерина снова оконфузилась
Шоу-бизнес

Матери стало стыдно за Лизу Боярскую

Родительница актрисы осыпала похвалами своего зятя
Шоу-бизнес

Преобразившийся сын-фрик Яковлевой развлекся на камеру с двумя кисками

Наследник актрисы вызвал фурор
Шоу-бизнес

Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина

Поклонники заподозрили юмориста в неверности

Гороскоп

Владимир Пресняков и Наталья Подольская на грани развода
Раскрыт коварный план грезящего о войне Порошенко
Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления
Астрологический прогноз с 15 по 21 октября 2018 года

Фоторепортажи

Как две капли воды: новая девушка Соколовского оказалась копией Дакоты
Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой
Было бы 56: душераздирающее обращение вдовы к Хворостовскому
Как изменился больной раком Юдашкин

Спорт

Глушаков заткнул возмущенный изменой народ
Арестованные дебоширы Кокорин и Мамаев попросились в церковь
Жесткое падение на тренировке Загитовой (видео)
"Где твоя Родина, сынок?": россияне взорвались из-за планов Нурмагомедова стать украинцем

Регионы

Санитары жестоко поиздевались над психбольным (видео)
Военный пенсионер убил жену на глазах маленьких сыновей
Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
Кокорин сел в тюрьму на 2 года после возмущения Путина
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru