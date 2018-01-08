Известная ведущая заговорила о романе с Топаловым

Телеведущая и актриса Регина Тодоренко дала откровенное интервью. Она впервые высказалась о романе с популярным исполнителем Владом Топаловым.

Любимого мужчину Тодоренко обрела в 2017 году. Помог ей в этом театральный дебют. "Режиссер спектакля "Заложи жену в ломбард" Сергей Рост утвердил нас с Владом Топаловым на главные роли. Я так радовалась, когда получила предложение. Но даже не предполагала, как оно перевернет мою жизнь", – заявила она.

Судя по всему, Тодоренко по-настоящему счастлива рядом со своим избранником. "Что еще сказать? Не бойтесь расширять границы! Учитесь новому, наступайте на горло страхам, двигайтесь вперед. И, конечно же, влюбляйтесь!" – добавила она.

Рассказала ведущая и о расставании с предыдущим молодым человеком. По ее словам, все произошло по обоюдному согласию. "В один прекрасный вечер сели на кухне и поговорили. Пришли к выводу, что пора перестать друг друга мучить, ведь отношения уже не приносят радости – химии больше нет. Когда двое любят, один должен с замиранием сердца ждать, а второй мчаться к нему что есть мочи. В нашей ситуации мне не хотелось бежать, а ему томиться", – заявила Тодоренко. Она отметила, что им удалось остаться друзьями, передает Starhit.

Напомним, что в России Регина Тодоренко стала известна после того, как стала ведущей передачи "Орел и решка". В ноябре 2017 года она объявила об уходе из популярного шоу. Там она проработала четыре года.