Известная ведущая в прозрачном наряде сплясала на красной дорожке

44-летняя Бутырская родила Какая кошка пробежала между Сябитовой и Гузеевой Собчак показала живот На Лолиту навалились проблемы Дом-2

Выбор читателей

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Беременность изуродовала Марину Анисину
Почему у Андрея Малахова нет детей
Звезда "Дома-2" показала ужасные синяки перед свадьбой
партнеры
Среда 24 мая
Лента новостей
11:58
Вампиры заводят "подружек" из корысти
11:48
Ученые открыли неизвестное ранее полезное свойство шоколада
11:34
В Турции машина насмерть сбила россиянку
11:28
Колин Ферт бежит от брекзита в Италию
11:15
Звезду Comedy Club задержали в Петербурге
11:09
Названа причина смерти внука Сталина
11:04
Разительные перемены во внешности Билана
10:31
Хитрые белорусы наладили реэкспорт в Россию санкционной рыбы
10:29
В центре Москвы Maybach атаковали "коктейлем Молотова"
10:19
На Кольцевой линии метро произошел сбой
10:01
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью
10:00
Эрдоган наступил на старые грабли в отношениях с Россией
09:42
В Москве четверо грабителей с топором напали на водителя
09:19
Полиция закрыла глаза на линчевание россиянина в Мексике
09:14
Появилось фото террориста из Манчестера
09:11
При пожаре в центре Москвы сгорели 28 машин
08:41
Скончался внук Сталина
08:31
Меланья Трамп продолжает публично унижать мужа
08:15
Киев готовит Москве "особый подарок" ко Дню России
07:58
Машина скорой перевернулась на МКАД
22:03
Каково быть ударным вертолетом над Мосулом (видео)
21:59
Шредер дал немцам совет насчет России
21:54
Две женщины в сауне забили мужчину молотком
21:44
Нападение террористов в Филиппинах попало на видео
21:42
Как правильно составить план посадок и сделать огород красивым
21:18
Пентагон отказался от украинских союзников
21:01
В мире стали рождаться кристальные дети
20:45
К выходным в Москве похолодает до нуля
20:38
Какая кошка пробежала между Гузеевой и Сябитовой
20:33
ОНФ подвел итоги работы активистов за три месяца
20:23
США подкладывают свинью под "Турецкий поток"
20:21
Брошенная молодая жена Казаченко молит о помощи
20:06
Расследование Навального опровергли неоспоримыми фактами
20:03
Что прячут в ковчеге с мощами Николая Чудотворца
19:52
Самый скандальный президент прервал визит в Россию
19:44
Крик души новой супруги оскандалившегося Казаченко
19:41
Бывший жених Собчак покинул Россию после коррупционного скандала в театрах
19:24
Окончательное обвинение Улюкаеву официально подтвердили
19:05
Планета Земля произошла от космического пончика
18:37
Молодая певица беременна от 58-летнего помощника Путина
18:35
Иностранцев восхитил воронежский тверк (видео)
18:14
Найден источник внеземной жизни
17:58
Больная раком звезда "Дома-2" рассказала о своем состоянии
17:44
Мария Максакова откровенно об убийце мужа
17:43
Украинское телевидение наплевало на Порошенко
17:35
Подросток пытался зарезать жертву ограбления ножницами
17:35
Праймериз "ЕР" выходят на финишную прямую
17:32
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
17:31
Как Стэнли Кубрик снимал "Сияние" с Николсоном
17:12
Первый канал оштрафовали на 600 тысяч
16:54
Театральную Москву сотряс коррупционный скандал
16:49
Эксист-М сделала ставку на IsNext
16:47
Зейналова накричала на известного ведущего
16:46
Лесную амнистию рассмотрят по новым правилам
16:38
"Джеймс Бонд" Роджер Мур умер от рака
16:32
Наташа Королева не хочет слышать о внуке
16:30
Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
16:18
Киев призвал Навального возглавить Майдан в России
16:15
Второе чтение закона о реновации пройдет 9 июня
16:13
Напуганная Елизавета II обратилась к народу после теракта
16:09
На юго-востоке Москвы загорелся двухэтажный дом
16:01
Трампа у Стены Плача подняли на смех
15:56
46-летняя Лера Кудрявцева о беременности
15:51
Депутаты доработают закон об отзыве гражданства
15:49
Виторган решился на ограбление
15:35
Песков рассказал о предвыборной кампании Путина
15:31
Из КНДР в Южную Корею вырвался НЛО
15:29
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
15:24
Трогательный танец Нагиева и Яковлевой
15:21
Максим Фадеев возвращается на сцену
15:19
Партнера Навки застукали с Климовой
15:12
Поведение неотесанного жениха на свадьбе привело Сеть в негодование
14:58
В честь "Спартака" создали красно-белый iPhone
14:47
Глюк'оZу без нижнего белья упрекнули в пошлости
14:43
ЕС превратил Украину в фашистское государство
14:37
Пожилой пингвин утешился аниме после измены подруги (фото)
14:36
Киев принудил к бегству в Россию более миллиона украинцев
14:21
Африканцу успешно пересадили мужской орган
14:04
Гидрометцентр перечислил плюсы майских морозов
13:52
Жена Крутого ошеломила Канны прозрачным платьем
13:51
В торговом центре в Манчестере раздался хлопок
13:44
Ученые нашли способ вернуть старикам секс
13:39
В ФСБ рассекретили документы Владимира Ленина
13:34
Знаменитая актриса умерла в возрасте 93 лет
13:34
Фаворит шоу "Голос" показал новорожденного первенца
13:13
Знаменитый актер позлорадствовал над несчастьем Серебренникова
13:12
В Подмосковье в подъезде многоэтажки нашли тело 15-летнего юноши
13:02
Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке
12:44
Врачи сделали мужчине новое ухо из ребра матери
12:36
Бедность довела Утяшеву до крайности
12:33
Ежедневный стаканчик вина приводит к раку груди
12:28
Вскрылась связь Волочковой и Кейт Миддлтон
12:22
Центр Москвы перекроют из-за велопарада
12:16
В Севастополе покажут фильмы о войне
12:13
Лишенный награды программист получит приз от Mail.Ru
12:08
В Москве пассажиров автобуса эвакуировали из-за змеи
11:50
Почему террористы переключились на Англию
11:49
Зачем Мерзликин и Ходченкова полезли в ледяную воду
11:48
Пострадавшего в аварии на МКАД грудничка эвакуировал вертолет
11:37
Возлюбленный настоял на родах Водяновой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака
Сын изувечил себя после травли Джигурды
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
Что прячут в ковчеге с мощами Николая Чудотворца
Шоу-бизнес

Известная ведущая в прозрачном наряде сплясала на красной дорожке

Регина Тодоренко. Фото: vk.com/regina__t
Регина Тодоренко не смогла сдержать эмоций на Каннском фестивале. Ведущая шоу "Орел и решка" пустилась в пляс прямо на красной дорожке.
прочитано 275 раз

Регина Тодоренко появилась на ковровой дорожке Канн не просто так. С недавних пор телеведущая является амбассадором известного косметического бренда, который на протяжении двух десятилетий сотрудничает с престижным кинофестивалем. Для столь важного появления на мероприятии Регина выбрала лаконичное черное платье в пол, верхняя часть которого оказалась прозрачной. Однако все стратегически важные места были прикрыты вышивкой и цветами.

ПО ТЕМЕ

Подольская и Пресняков готовы заменить оскандалившуюся Тодоренко

Известная ведущая испугалась возмездия и сделала заявление

Известную ведущую обвинили во вранье и грозят увольнением

Свои эмоции Тодоренко выплеснула на страничке в социальной сети Instagram. "Моя первая красная дорожка на Каннском кинофестивале состоялась! Было очень волнительно. Столько времени я работала над собой, столько недель выбирала достойное платье, пара часов макияжа и укладки для того, чтобы почувствовать эту минуту славы, а после зайти в зал и смотреть церемонию. Но это была очень яркая минута. И завтра все повторится снова!" – написала Регина.

По всей видимости, от волнения и переполнявших ее эмоций Тодоренко не сдержалась и... пустилась в пляс. "На красной дорожке Каннского кинофестиваля кто-то фотографируется, а я...танцую!" – прокомментировала свои действия Тодоренко, опубликовав видео, на котором запечатлен ее зажигательный танец.

Однако подписчики не оценили юмора ведущей. "Девушка, ну ка... Ведите себя прилично!)))", "Пипец...человек как будто из цирка ..зачем позорится то ?🙈стыдно", "Всему свое время и место. Надо знать и чувствовать грань. В данном случае, я думаю, танец не к месту. Случайно попавшие туда люди этого, конечно, не знают", "Регина, не тот наряд ты выбрала, надо было клоунский костюм надедь...", "Регина ну хотя бы здесь можно вести себя сдержанно!", "Поведение не для красной дорожки . Ужас мрак ", – возмутились подписчики.

Ранее Регина Тодоренко оскандалилась из-за "золотой карты". Ей даже пришлось извиняться перед продюсерами за неосторожные слова. Сначала красотка сказала, что зрителей вводят в заблуждение, рассказывая о "золотой карте" с неограниченным финансовым лимитом. На самом деле, по словам Регины, бюджет каждой программы жестко ограничен, а шикарные номера в отелях они всего лишь берут в аренду на несколько часов. Затем Тодоренко пошла на попятную и заявила, что ее не так поняли, а реплики вырвали из контекста.

Автор: Наталья Аряева24 мая 2017, 11:49

комментарии

Политика

Шредер дал немцам совет насчет России
Пентагон отказался от украинских союзников
Трампа у Стены Плача подняли на смех
Песков рассказал о предвыборной кампании Путина

Шоу-бизнес

Известная ведущая в прозрачном наряде сплясала на красной дорожке
Дочь Навки зажгла с Ди Каприо на элитном курорте
Родившая Шейк показала фигуру в сногсшибательном платье
Блеклую Ходченкову сравнили с драконом в Каннах

Проишествия

"Джеймс Бонд" Роджер Мур умер от рака
Нападение террористов в Филиппинах попало на видео
Напуганная Елизавета II обратилась к народу после теракта
Людей на концерте певицы Арианы Гранде взорвал шахид-подросток

Lifestyle

Как Стэнли Кубрик снимал "Сияние" с Николсоном
Виторган решился на ограбление
В ФСБ рассекретили документы Владимира Ленина
Знаменитый актер позлорадствовал над несчастьем Серебренникова
Шоу-бизнес

Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией

В Сети обсуждают неожиданное решение ведущей телестройки
Шоу-бизнес

Пресняков будет жить на кладбище после свадьбы

У певца обнаружилось странное соседство
Шоу-бизнес

Дочь Навки зажгла с Ди Каприо на элитном курорте

Александра Жулина появилась в компании звезды "Титаника"
Шоу-бизнес

Известная ведущая в прозрачном наряде сплясала на красной дорожке

Звезда "Орла и решки" не смогла сдержать эмоций

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Трогательный танец Нагиева и Яковлевой
Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке
Оголившиеся красотки заклеили интимные места изолентой
71-летняя певица показала свои прелести на премии

Спорт

Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой
Дядя боксера избил его соперника прямо на ринге
Избитый заместитель Емельяненко попал в больницу в Москве

Регионы

Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
Сочинец выиграл рекордные 365 миллионов в лотерею
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru