Известная ведущая в прозрачном наряде сплясала на красной дорожке

Регина Тодоренко не смогла сдержать эмоций на Каннском фестивале. Ведущая шоу "Орел и решка" пустилась в пляс прямо на красной дорожке.

Регина Тодоренко появилась на ковровой дорожке Канн не просто так. С недавних пор телеведущая является амбассадором известного косметического бренда, который на протяжении двух десятилетий сотрудничает с престижным кинофестивалем. Для столь важного появления на мероприятии Регина выбрала лаконичное черное платье в пол, верхняя часть которого оказалась прозрачной. Однако все стратегически важные места были прикрыты вышивкой и цветами.

Свои эмоции Тодоренко выплеснула на страничке в социальной сети Instagram. "Моя первая красная дорожка на Каннском кинофестивале состоялась! Было очень волнительно. Столько времени я работала над собой, столько недель выбирала достойное платье, пара часов макияжа и укладки для того, чтобы почувствовать эту минуту славы, а после зайти в зал и смотреть церемонию. Но это была очень яркая минута. И завтра все повторится снова!" – написала Регина.

По всей видимости, от волнения и переполнявших ее эмоций Тодоренко не сдержалась и... пустилась в пляс. "На красной дорожке Каннского кинофестиваля кто-то фотографируется, а я...танцую!" – прокомментировала свои действия Тодоренко, опубликовав видео, на котором запечатлен ее зажигательный танец.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Май 23 2017 в 10:28 PDT

Однако подписчики не оценили юмора ведущей. "Девушка, ну ка... Ведите себя прилично!)))", "Пипец...человек как будто из цирка ..зачем позорится то ?🙈стыдно", "Всему свое время и место. Надо знать и чувствовать грань. В данном случае, я думаю, танец не к месту. Случайно попавшие туда люди этого, конечно, не знают", "Регина, не тот наряд ты выбрала, надо было клоунский костюм надедь...", "Регина ну хотя бы здесь можно вести себя сдержанно!", "Поведение не для красной дорожки . Ужас мрак ", – возмутились подписчики.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Май 23 2017 в 9:48 PDT

Ранее Регина Тодоренко оскандалилась из-за "золотой карты". Ей даже пришлось извиняться перед продюсерами за неосторожные слова. Сначала красотка сказала, что зрителей вводят в заблуждение, рассказывая о "золотой карте" с неограниченным финансовым лимитом. На самом деле, по словам Регины, бюджет каждой программы жестко ограничен, а шикарные номера в отелях они всего лишь берут в аренду на несколько часов. Затем Тодоренко пошла на попятную и заявила, что ее не так поняли, а реплики вырвали из контекста.