Бывший муж-алкоголик забирает сына у Натальи Штурм

Знаменитая певица Наталья Штурм пожаловалась на бывшего мужа Игоря Павлова. Некогда близкий человек увозит ее сына.

Штурм откровенно высказалась об экс-супруге. По ее словам, семью разрушило именно пьянство и рукоприкладство.

"В результате, ребенка дергают на две семьи. Это неправильная модель отношений. Бывший муж не обсуждает со мной его учебу, про меня говорит только гадости. Настраивает ребенка против мамы", – пожаловалась она. Исполнительница отметила, что пьющий человек не может правильно воспитывать ребенка.

Исполнительница добавила, что бывший муж часто ездить в Смоленскую область. Там он занимается сельским хозяйством. Кроме того, Павлов постоянно забирает туда их общего сына, передает Starhit.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Дек 18, 2017 at 9:16 PST

Когда ребенок находится с отцом, Штурм не может контролировать его воспитание. "Он сейчас учится в очень Ломоносовском лицее, отец оплачивает дорогостоящее обучение, поэтому он с ним и живет. Но он же мальчик, поэтому постоянно шалит. Игорь мог бы хотя бы подтянуть его по математике, поискать репетиторов. Но ему ничего не нужно", – заявила.

Певица добавила, что раньше ее сын боготворил отца, но теперь его отношение к нему изменилось. Мальчик понял, что такой образ жизни вести нельзя.