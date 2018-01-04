Бывший муж-алкоголик забирает сына у Натальи Штурм
Штурм откровенно высказалась об экс-супруге. По ее словам, семью разрушило именно пьянство и рукоприкладство.
"В результате, ребенка дергают на две семьи. Это неправильная модель отношений. Бывший муж не обсуждает со мной его учебу, про меня говорит только гадости. Настраивает ребенка против мамы", – пожаловалась она. Исполнительница отметила, что пьющий человек не может правильно воспитывать ребенка.
Исполнительница добавила, что бывший муж часто ездить в Смоленскую область. Там он занимается сельским хозяйством. Кроме того, Павлов постоянно забирает туда их общего сына, передает Starhit.
Когда ребенок находится с отцом, Штурм не может контролировать его воспитание. "Он сейчас учится в очень Ломоносовском лицее, отец оплачивает дорогостоящее обучение, поэтому он с ним и живет. Но он же мальчик, поэтому постоянно шалит. Игорь мог бы хотя бы подтянуть его по математике, поискать репетиторов. Но ему ничего не нужно", – заявила.
Певица добавила, что раньше ее сын боготворил отца, но теперь его отношение к нему изменилось. Мальчик понял, что такой образ жизни вести нельзя.
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