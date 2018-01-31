Жена "мажора" Прилучного готовится к появлению детей

На Первом канале 2 февраля стартует пятый сезон шоу "Голос. Дети". На сей раз вести программу будет не только Дмитрий Нагиев. Пару ему составит жена Павла Прилучного – актриса Агата Муцениеце.

"Оказаться на месте соведущей Дмитрия Нагиева даже не мечтала! Когда мне предложили ею стать, я была в шоке. Да что там, я до сих пор в нем нахожусь, – улыбнулась актриса. – Надеюсь, справлюсь, потому что умею разговаривать с детьми на равных. Мне с ними действительно интересно".

Агата готовится к появлению участников проекта очень тщательно и не относится к этому формально. "Я готовлюсь к выходу каждого ребенка, знаю важные моменты его биографии, чем он увлекается. С некоторыми успела пообщаться в комнате ожидания, а на тех, с кем не получилось познакомиться, редакторы предоставили досье. Я дома придумывала, что можно спросить. Мужа (исполнителя главной роли в сериале "Мажор" Павла Прилучного. – Прим. ред.) к этой домашней подготовке не привлекала, он и так устает сильно. Меня трогают все дети, и я не представляю, как справляются наставники. На их месте я бы к каждому участнику поворачивалась, плакала бы и обнимала его", – цитирует Агату "Теленеделя".

Как писали Dni.Ru, к участию в пятом сезоне были допущены юные вокалисты в возрасте от семи до 14 лет со всей страны, которым посчастливилось пройти кастинг. На конкурс было прислано около семи тысяч работ.

В шорт-лист вошли тысяча претендентов – их пригласили на кастинг в телецентр "Останкино", но только 123 поднимутся на сцену "Голоса" на стадии слепых прослушиваний. А победителями прошлых сезонов проекта "Голос. Дети" стали Алиса Кожикина (первый), Сабина Мустаева (второй), Данил Плужников (третий), Елизавета Качурак (четвертый).