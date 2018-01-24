Внуку Пугачевой стало стыдно из-за пощечины Бузовой

Никита Пресняков раскрыл секрет успеха звезды "Дома-2" Ольги Бузовой. По его словам, поющая ведущая занимается накручиванием скачиваний песен из iTunes, однако вскоре внук Пугачевой удалил свой пост.

Многочисленные поклонники Ольги Бузовой накинулись с критикой и оскорблениями на Никиту Преснякова после его слов о творчестве поющей ведущей. Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram внук Аллы Пугачевой опубликовал фотографию острова Бали. "Живописный остров Бали в первое же мгновение пробивает на творчество и мысли", – написал Пресняков.

Далее в комментариях подписчики начали обсуждать, успел ли Никита что-нибудь написать. Постепенно речь зашла о творчестве Ольги Бузовой, которая также находится на отдыхе в теплой стране (правда, не на Бали, а в Таиланде). И вот тут Пресняков отвесил поющей ведущей пощечину, заявив, что она занимается накручиванием скачиваний песен из iTunes.

"У нас сложнее подход, а не как у некоторых – за счет накруток и бабла делать, чтобы твой "хит" был на первом месте в чарте на iTunes", – написал Пресняков и добавил, что лично знает занимающихся этим людей, компетентно сообщает Life.ru. Удивительно, однако и среди подписчиков внука Пугачевой оказались фанаты Бузовой. Они немедленно отреагировали на пост Никиты.

"Никита ,какое у Вас творчество ?Про Вас люди знают только из за того ,что Вы пиаритесь за чужой счет. Ужас! недомужик .Не позорьте Аллу Борисовна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась поклонница творчества поющей ведущей.

"Никита, зря вы тронули олега бузова 💩 теперь не видать вам покоя от орды буйных фанаток. Они то рили, за свои сэкономленные со школьных обедов деньги, качают ее треки. А вы им: "накручивает". Теперь фанаты бузовой уж точно никогда не сядут слушать и качать ваши песни, и это будет самым жестоким для вас наказанием. Или наоборот, достижением, с какой стороны посмотреть)))" – отметил другой подписчик. Вскоре после перебранки Пресняков стыдливо удалил свой пост.