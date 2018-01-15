Пермякова эмоционально сказала Корчевникову об обиде

Светлана Пермякова стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актриса откровенно рассказала о личной жизни и объяснила, почему не хочет выходить замуж за отца своей дочери.

45-летняя Светлана Пермякова пришла на ток-шоу Бориса Корчевникова в сопровождении пятилетней дочери Варвары и своего избранника Максима Скрябина, который моложе ее на 19 лет. Пермякова и Скрябин познакомились в социальной сети. Актриса призналась, что сразу приметила симпатичного парня, так как поняла, что, несмотря на его молодость, "это взрослый, ответственный человек", готовый принять ответственность за нее, "оберегающий и защищающий". "В моих глазах он всегда был взрослым мужчиной", – заявила Пермякова.

Максим и Светлана наслаждаются своими отношениями. Однако на вопрос Корчевникова, как обстоит контакт со свекровью, Пермякова отреагировала эмоционально: "Она не свекровь мне. Она бабушка для Вари, мама для Максима. Мы же не муж и жена". Тогда Борис уточнил, мол, неужели она совсем не приняла артистку. В диалог вступил Скрябин. "Тут очевидные причины. Тут и разница в возрасте. И я у мамы один – она хотела, мечтала и желала, чтобы я был рядом с ней..." – объяснил отец ребенка Пермяковой.

Актриса дала понять, что пыталась наладить общение с матерью избранника, однако та категорически сказала, что не желает видеть Пермякову в роли жены своего сына. Пермякова не смогла сдержаться и все же призналась в обиде на гипотетическую свекровь. "Честно говоря, мне обидно, когда человек заявляет: "Это моя внучка, это мой сын, а ты никто. В моей жизни только два человека – моя внучка и мой сын". Да ради Бога!" – эмоционально высказалась Пермякова.

Впрочем, о свадьбе с Максимом Скрябиным актриса не думает. "Мы же вместе. Это самое главное! Есть столько людей, которым были сделаны предложения, были подарены "булыжники", а через месяц они расставались со скандалами, с разводами, со слезами. Мы живем уже десять лет. Дай бог, с Максимом проживем еще сколько там… Мне Варьку замуж надо выдать, я хочу внуков дождаться", – призналась актриса.

Зато Пермякова не против обвенчаться со Скрябиным. "Я Максу сказала: "Вот замуж за тебя не пойду, а вот если повенчаться – то с тобой". И это взаимно", – отметила Светлана Пермякова.