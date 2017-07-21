Эротическое фото 45-летней Светланы Пермяковой произвело фурор

Звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова произвела фурор среди своих поклонников и прочей заинтересованной общественностью. Артистка показала свое эротическое фото.

Светлана Пермякова опубликовала пикантный снимок на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На фотографии 45-летняя комедийная актриса представлена в черном полупрозрачном лаконичном пеньюаре. Образ дополнили внушительное декольте, демонстрирующее грудь,темные колготки и босоножки на высоком каблуке.

"Новая роль. Новый образ. Спектакль "Очаровательные рогоносцы". Как вам?)" – подписала кадр Пермякова. Многочисленные подписчики не замедлили с ответом. В основном, поклонники были восхищены смелой фотографией актрисы. "Света Вы супер!!!", "Вы красотка Светлана. Очень хорошо выглядите!!!!", "Сексуальная Светуля !!!! И роль тебе точно идёт !!", "Какая Вы красивая, едрид-мадрид!:)", "Образ шикарный!!!😍👍Названье спектакля прикольный😂😂😂👏👏👍", "Ну ничего себе😳круто мягко сказано,отпад😘классная роль и костюмчик так идет касотке нашей😘", "Света полегче!!! Сердце забилось)" – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.

Публикация от Svetlana Permyakova (@s_permyakova) Июл 21 2017 в 5:48 PDT

Ранее Пермякова произвела фурор благодаря участию в откровенном ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Звезда "Интернов" не стала скрывать, что у нее не складывались отношения с мужчинами. В 21 год и в 23 года она сделала аборт, на ее счету неудачный брак с мужчиной, который оказался шизофреником, наркоманом, ВИЧ-положительным, да еще и альфонсом.

Более того, артистка призналась, что не предохранялась, потому что хотела забеременеть. в итоге. Пермякова подала на развод через месяц после свадьбы. "Это была ошибка!" – заключила звезда "Интернов". Бывший супруг пытался отомстить актрисе, например, угрожал ножом. Завершила рассказ о бывшем муже Светлана словами: "О покойниках плохо не говорят", коротко сообщив, что он умер несколько лет назад.