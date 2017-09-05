Глызин провалился на празднике в Ростове-на-Дону

Алексей Глызин попал в неприятную ситуацию. Легендарный исполнитель умудрился забыть слова песни во время своего выступления.

На днях в Ростове-на-Дону состоялся праздник, приуроченный к 75-летней годовщине 4-й армии ВВС. Для горожан был устроен грандиозный праздник с авиационным шоу, в котором было задействовано более 80 единиц воздушной техники. Публику на сцене развлекал известный исполнитель Алексей Глызин. Певец выступил со своей легендарной композицией "Ты не ангел".

Однако во время исполнения припева Глызин вдруг умолк. "Забыл..." – признался Алексей после паузы. При этом ансамбль продолжал играть. Но певец быстро вспомнил слова. Конфуз популярного артиста оказался довольно скоротечным, поэтому, возможно, не все зрители смогли понять, что же случилось с Алексеем.

Отметим, что Глызин, несмотря на то, что не мелькает на светских мероприятиях и нечасто становится героем хроник о знаменитостях, не забыт публикой. Недавно артист принял участие в очередном сезоне телепроекта Первого канала "Три аккорда", примерив образ ушлого шансонье.

А до этого общественность живо следила за новостями о Глызине, когда выяснилось, что он был срочно госпитализирован. Это случилось в конце 2016 года. Тогда у артиста резко упало давление до критической отметки – 60 на 40. К счастью, медики смогли стабилизировать состояние Алексея, ему поставили капельницу. Врачи собрали два консилиума после того, как артист прошел полное обследование. В итоге Глызину назначили интенсивную терапию. По мнению специалиста, Алексей перенес эмоциональное перевозбуждение.

Интересно, что репортеры умудрились взять комментарий у самого больного Глызина. "Я сейчас нахожусь в больнице и в данный момент прохожу процедуры. У меня резко упало давление, и врачи делают все возможное, чтобы спасти мою жизнь. Я нахожусь в палате интенсивной терапии. Спасибо за беспокойство", – рассказал артист.