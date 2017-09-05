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Глызин провалился на празднике в Ростове-на-Дону

Алексей Глызин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Алексей Глызин попал в неприятную ситуацию. Легендарный исполнитель умудрился забыть слова песни во время своего выступления.
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На днях в Ростове-на-Дону состоялся праздник, приуроченный к 75-летней годовщине 4-й армии ВВС. Для горожан был устроен грандиозный праздник с авиационным шоу, в котором было задействовано более 80 единиц воздушной техники. Публику на сцене развлекал известный исполнитель Алексей Глызин. Певец выступил со своей легендарной композицией "Ты не ангел".

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Однако во время исполнения припева Глызин вдруг умолк. "Забыл..." – признался Алексей после паузы. При этом ансамбль продолжал играть. Но певец быстро вспомнил слова. Конфуз популярного артиста оказался довольно скоротечным, поэтому, возможно, не все зрители смогли понять, что же случилось с Алексеем.

Отметим, что Глызин, несмотря на то, что не мелькает на светских мероприятиях и нечасто становится героем хроник о знаменитостях, не забыт публикой. Недавно артист принял участие в очередном сезоне телепроекта Первого канала "Три аккорда", примерив образ ушлого шансонье.

А до этого общественность живо следила за новостями о Глызине, когда выяснилось, что он был срочно госпитализирован. Это случилось в конце 2016 года. Тогда у артиста резко упало давление до критической отметки – 60 на 40. К счастью, медики смогли стабилизировать состояние Алексея, ему поставили капельницу. Врачи собрали два консилиума после того, как артист прошел полное обследование. В итоге Глызину назначили интенсивную терапию. По мнению специалиста, Алексей перенес эмоциональное перевозбуждение.

Интересно, что репортеры умудрились взять комментарий у самого больного Глызина. "Я сейчас нахожусь в больнице и в данный момент прохожу процедуры. У меня резко упало давление, и врачи делают все возможное, чтобы спасти мою жизнь. Я нахожусь в палате интенсивной терапии. Спасибо за беспокойство", – рассказал артист.

5 сентября 2017, 14:14

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