Артисты проигнорировали открытие памятника Игорю Талькову

В городе Щекино Тульской области певцу Игорю Талькову, загадочно убитому в 1991 году, установили памятник. Однако никто из коллег артиста по сцене, не почтил его память и не пришел на открытие монумента.

Памятник установили на родине Талькова, в городе Щекино, около местного дома культуры. Бронзовая фигура певца словно собирается уйти через дверь, напоминающую разорванный лист. Рядом со скульптурой надпись из песни артиста – "Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь".

Всего на открытие монумента пришли полторы тысячи людей – местных жителей, родных и друзей Талькова. Однако самые близкие люди певца – жена Татьяна и сын Игорь, а также его коллеги предпочли проигнорировать мероприятие, передает "Собеседник".

Так, например, на открытие на пришла Людмила Сенчина, у которой, по слухам, с Тальковым был роман. Певица призналась, что не знала о событии. "Лишь от вас услышала про памятник Талькову. Я была в это время в больнице, может, моему директору звонили... Пришла бы? Не могу ответить...", – заявила Сенчина.

Не пришла также и близкая подруга и коллега певца Ирина Аллегрова, а также Игорь Саруханов и Алексей Глызин. Михаил Муромов, в 1991 году помог доставить гроб с телом Талькова из Санкт-Петербурга в Москву,

Алексей Глызин сначала сказал, что приедет, но так и не появился. Михаил Муромов, который в 91-м году помог доставить гроб с телом певца из Питера в Москву, тоже не приехал. "Я для Игоря и так много сделал и о нем помню", – жестко заявил певец.

Напомним, монумент в знак памяти Игоря Талькова был установлен 15 июля текущего года. Певец при загадочных обстоятельствах был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.