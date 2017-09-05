Дочь пришла со слезами к Алферовой

Легендарная актриса Ирина Алферова порассуждала о детях и вспомнила о детстве своей дочери Ксении. По признанию артистки, наследница была у нее идеальным ребенком.

На днях в стране прошла Всероссийская промо-акция #СуперМамаПапа, цель которой – продвижение в обществе идеи ответственного родительства и профилактика жестокого обращения с детьми. не осталась в стороне от события актриса Ирина Алферова. Артистка рассказала о собственном опыте.

Алферова стала матерью в 23 года. "Я понимала, что хочу ребенка. Моего ребенка. Но когда родила, сразу не осознала. Мне казалось, что я сама еще ребенок. Когда мама приехала и взяла на руки дочку, мне стало так спокойно", – призналась актриса.

Впрочем, с дочкой у актрисы проблем не было – та не была капризной. "Однажды она пришла ко мне со слезами, я сказала: "Иди в ту комнату, вытри слезы, а потом я тебя выслушаю. Она пришла уже без слез. Больше я никогда не видела ее слез и капризов. Идеальный ребенок", – констатировала Ирина. А сейчас, отметила актриса, Ксения "идеальная женщина".

При этом, по словам Ирины, дочь совсем на нее не похожа. "Она потрясающая! Каждый день она меняется. Она может бесконечно заниматься и учиться. Еще занимается фондом "Я есть". Я перед ней преклоняюсь", – цитирует Ирину Алферову сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) Июн 6 2017 в 11:45 PDT

Относительно детей в общем Алферова выразила мысль, что нужно рожать "осознанно", но при этом лучше раньше. чем позже, "потому что сил еще много". Нужно быть примером для ребенка и стараться ему все объяснять, разговаривать. При этом баловство нужно свести к минимуму, а вот играть – больше.

Алферова прокомментировала модное веяние, когда дети называют бабушек и дедушек по имени. Актриса к этому относится отрицательно. Она заявила: "Иногда детям и внукам говорят: "Я Наташа". А я считаю, что я бабушка. У ребенка должно быть все! У него мама должна быть, бабушка. Что значит какая-то Ира? Я бабушка!"