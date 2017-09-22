Неожиданная версия развода Эвелины Бледанс

Журналисты пристально рассмотрели все обстоятельства сенсационного развода Эвелины Бледанс. Они пришли к выводу, что разрыв актрисы с мужем Александром Семиным это "хорошая игра".

Эвелина Бледанс объявила о своем разводе с Александром Семиным на всю страну в эфире передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Актриса рассказала, что они расстались еще год назад, и объяснила, что виной этому – зритель. Информация буквально сразила наповал многочисленных поклонников Эвелины и журналистов.

Затем пришедшие в себя репортеры решили проверить слова Бледанс и обнаружили много странностей. В частности, "Собеседник" задался риторическим вопросом, как может зритель разбить брак Бледанс и Семина, если в продолжительных киносъемках она не задействована, а спектаклей у нее в среднем пять в месяц. А еще издание гадает, почему актриса называет якобы бросившего и ушедшего к другой мужа лучшим другом, что, по мнению редакции, весьма нетипично для оставленной с маленьким ребенком женщины.

В итоге, журналисты выдвинули версию, что история о разводе – хорошая игра, возможность заработать. Ведь не секрет, что на ток-шоу хорошо платят, а ставка Бледанс в последнее время упала, как сообщают знающие люди. До истории с разводом об Эвелине почти ничего не писали в прессе, даже инцидент с маньяком, якобы напавшим на актрису в центре города, практически прошел мимо.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Сен 13 2017 в 8:36 PDT

Вследствие этого, полагают журналисты, у Эвелины страдает реклама в социальных сетях. Если раньше актриса регулярно делала коммерческие посты, то в настоящее время таких публикаций стало в разы меньше. Репортеры уверены, что история с разводом подправит финансовое положение актрисы, и выразили надежду на то, что вскоре Эвелина объявит о примирении с Александром.