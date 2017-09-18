Сухоруков увез Мамун из больницы после отравления
По словам Зариповой, за несколько дней до выступления с Маргаритой случилась беда. Девушка отравилась, у нее была температура под 40 градусов. Гимнастку отправили больницу, где выписали ей огромный список лекарств. Однако тренер решила, что спортсменку лучше всего вылечит любовь ее избранника – пловца Александра Сухорукова.
Наставница Мамун призналась, что порвала список на выходе из здания. "Бери такси и увози ее отсюда. Для Риты главное лекарство – это ты", – сказала она тогда Александру. "Возможно, это было не совсем правильно, но помогло: рядом с любимым она быстрее поправилась и потом отлично выступила", – поведала Амина Зарипова.
Между прочим, Сухоруков стал для Мамун первой любовью, да и у него самого до этого не было серьезных отношений. "Я ведь еще в Рио решил сделать Рите предложение. Но потом подумал, что нужно дать ей возможность насладиться победой", – вспоминает пловец. Вернувшись из Бразилии, влюбленные начали жить вместе, а предложение Саша сделал уже в декабре 2016 года – на Олимпийском балу.
Мама жениха Светлана Васильевна призналась, что всю жизнь мечтала увидеть у сына влюбленный взгляд. "У нас с Сашей сильная связь друг с другом, это замечают даже посторонние люди. Когда я узнала, что он собирается жениться, заплакала. Сын удивился: "Мама, тебе не нравится моя невеста?" Наоборот, Рита мне очень нравится. Просто я поняла, что мой мальчик вырос", – говорит она.
"Ритуле повезло. У всех людей одна мама, а у нее три: родная – Аня, тренер Амина Зарипова и главный наставник – Ирина Александровна Виннер-Усманова. Она выросла у них на глазах", – добавляет свекровь Мамун. Кстати, на недавно сыгранной свадьбе Маргариты и Александра букет невесты поймала бывшая гимнастка, ныне вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Татьяна Горбунова, сообщает журнал Hello.
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