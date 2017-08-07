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Дарья Мороз потрясла поклонников снимком в бикини

Дарья Морозова. Фото: instagram.com/d_moroz
Дарья Мороз порадовала своих поклонников откровенным снимком в бикини. Фото с отдыха у моря актриса опубликовала в своем Instagram, вызвав горячее одобрение фанатов и пожелания почаще демонстрировать фигуру.
прочитано 930 раз

Хорошее летнее настроение, отдых у моря, пляж и солнце – это то, от чего любой потеряет голову. Не стала исключением и известная актриса Дарья Мороз. В ее Instagram появилось откровенное фото в бикини, вызвавшее шквал одобрительных комментариев подписчиков актрисы. 

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Поклонники пришли в восторг от увиденного. Еще бы: до этого в соцсети Дарья выкладывала по большей части только семейные фотографии, предлагая разделить с ней радость упорядоченной счастливой жизни. В соцсети много фото самой Дарьи, ее дочери Анны. Немало фотографий со съемок. Но вот роскошную точеную фигуру актриса продемонстрировала впервые.

Публикация от d_moroz (@d_moroz)

"Ну что тут скажешь... Красивая, стройная, умная и очень талантливая".  "Дарья,фигурку чаще показывать надо, чего такую красоту прячете?". "Красивая, с прекрасной фигурой, молодечек!", – засыпали комплиментами актрису. "Спасибо! Зато какой эффект, когда редко показываешь!", – с улыбкой ответила поклонникам Дарья. 

В фильмографии 32-летней Дарьи Мороз уже значится более шести десятков кинолент, включая работу в сериалах. Впрочем, в семье известного режиссера Юрия Мороза, снявшего такие фильмы, как "Каменская", не могла появиться бесталанная дочь. Свою первую роль Дарья сыграла, когда ей было всего два месяца от роду, в 1984 году. В фильме Динары Асановой "Милый, дорогой, любимый, единственный…" малышка сыграла саму себя, то есть младенца. 

Сейчас Дарья Мороз закончила работу над сериалом "Преступление". где играет следователя Александру Москвину. Съемки проходили в Калиниграде. 17 августа  выходит комедия "Графомафия" с участием Дарьи. А еще актриса получила одну из ведущих ролей в российской адаптации израильского сериала "Русалки".  

Дарья и ее муж, театральный режиссер Константин Богомолов, воспитывают дочь Анну: девочке уже исполнилось шесть лет. Судя по фото, семейная жизнь у актрисы вполне сложилась.

Автор: Алексей Минин7 августа 2017, 18:51

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