Дарья Мороз потрясла поклонников снимком в бикини

Дарья Мороз порадовала своих поклонников откровенным снимком в бикини. Фото с отдыха у моря актриса опубликовала в своем Instagram, вызвав горячее одобрение фанатов и пожелания почаще демонстрировать фигуру.

Хорошее летнее настроение, отдых у моря, пляж и солнце – это то, от чего любой потеряет голову. Не стала исключением и известная актриса Дарья Мороз. В ее Instagram появилось откровенное фото в бикини, вызвавшее шквал одобрительных комментариев подписчиков актрисы.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Еще бы: до этого в соцсети Дарья выкладывала по большей части только семейные фотографии, предлагая разделить с ней радость упорядоченной счастливой жизни. В соцсети много фото самой Дарьи, ее дочери Анны. Немало фотографий со съемок. Но вот роскошную точеную фигуру актриса продемонстрировала впервые.

Публикация от d_moroz (@d_moroz) Авг 7 2017 в 3:28 PDT

"Ну что тут скажешь... Красивая, стройная, умная и очень талантливая". "Дарья,фигурку чаще показывать надо, чего такую красоту прячете?". "Красивая, с прекрасной фигурой, молодечек!", – засыпали комплиментами актрису. "Спасибо! Зато какой эффект, когда редко показываешь!", – с улыбкой ответила поклонникам Дарья.

Публикация от d_moroz (@d_moroz) Июл 28 2017 в 9:42 PDT

В фильмографии 32-летней Дарьи Мороз уже значится более шести десятков кинолент, включая работу в сериалах. Впрочем, в семье известного режиссера Юрия Мороза, снявшего такие фильмы, как "Каменская", не могла появиться бесталанная дочь. Свою первую роль Дарья сыграла, когда ей было всего два месяца от роду, в 1984 году. В фильме Динары Асановой "Милый, дорогой, любимый, единственный…" малышка сыграла саму себя, то есть младенца.

Сейчас Дарья Мороз закончила работу над сериалом "Преступление". где играет следователя Александру Москвину. Съемки проходили в Калиниграде. 17 августа выходит комедия "Графомафия" с участием Дарьи. А еще актриса получила одну из ведущих ролей в российской адаптации израильского сериала "Русалки".

Публикация от d_moroz (@d_moroz) Июл 29 2017 в 1:49 PDT

Дарья и ее муж, театральный режиссер Константин Богомолов, воспитывают дочь Анну: девочке уже исполнилось шесть лет. Судя по фото, семейная жизнь у актрисы вполне сложилась.