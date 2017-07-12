Дарья Мороз об отношениях с молодой мачехой

Актриса Дарья Мороз дала откровенное интервью. Она рассказала о том, каково ей работать с отцом и его молодой супругой.

Скоро на "Первом канале" выйдет новая картина "Инквизитор", в котором сыграла Дарья Мороз. Примечательно, что фильм снимал ее отец Юрий Мороз. Сама Дарья получила колоссальное удовольствие от работы с родителем. "Я могу сказать, что папа – один из самых комфортных и потрясающих режиссеров. Он работает мегапрофессионально. Все артисты знают, что, если тебя зовет режиссер Мороз, надо соглашаться не глядя", – заявила Дарья.

Интересно, что в съемках картины приняла участие и молодая супруга Мороза, актриса Виктория Исакова. Дарья призналась, что ей "всегда комфортно и приятно" работать с мачехой.

"В перерывах между съемками в "Инквизиторе" пили кофе, о чем-то болтали, а в кадре у нас шло противостояние. Вика играет легендарного следователя, и для моей героини Киры она идеал – Кира хочет быть на нее похожей. Поэтому происходило и противостояние, и подражание", – цитирует Дарью Мороз "Теленеделя".

Для актрисы эта работа оказалась не в тягость. Даже наоборот – в радость. "Я с папой всегда с таким счастьем работаю. Мы и видимся чаще", – объяснила Дарья. Более того, сейчас отец для нее стал настоящим другом.

"Я могу очень многое ему рассказать. Наверное, я прошла свой этап взросления, когда поняла, что ближе отца все равно никого нет. Теперь я почти с любым вопросом, с любой проблемой могу к нему прийти, он меня всегда поддержит. И даже если будет со мной не согласен, все равно в конечном итоге найдет какие-то слова, чтобы я чувствовала, что он рядом", – рассказала Дарья Мороз.