Камирен и Задойнов помирились ради дочери

Бывшие супруги Элина Камирен и Александр Задойнов нарушили продолжительное молчание и встретились после развода. Элина уверяет что помирилась с экс-возлюбленным ради дочери Александры.

По словам девушки, причиной разлада стали редкие встречи Задойнова с дочерью и невыплата алиментов. Молодые люди то и дело поливали друг друга грязью на страницах в социальных сетях, но, по всей видимости, в их отношениях наступил мир и согласие.

Александр рассказал, что первый пошел на примирение. Он приехал домой к бывшей жене с подарками, отдал часть денег, и они поговорили по душам. Задойнов не просто погулял с дочерью, но и выразил заботу о ее матери, которая не так давно в очередной раз легла под нож хирурга и сделала ринопластику.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ELINA KAMIREN (@kamirenworld) Авг 5 2017 в 8:15 PDT

По признанию Александра, когда они с Элиной были семьей, то он всячески пытался отговорить возлюбленную от радикальных перемен во внешности, но сейчас его интересует лишь одно: чтобы в их отношениях не было недопонимания. " Главное, ей нравится. А мне важно, чтобы в наших отношениях не было обид и ругани", – цитирует бывшего участника "Дома-2" Wday. Отец привез маленькой Александре игрушки, но мать девочки считает, что не это главное, а участие в воспитании ребенка.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ELINA KAMIREN (@kamirenworld) Июл 16 2017 в 4:01 PDT

Напомним, отношения звездной пары на проекте развивались более четырех лет. Каково же было всеобщее огорчение, когда поклонники узнали, что молодые люди решили разорвать отношения при том, что они уже покинули проект и растили дочку Александру. Оказалось, Александр бросил семью и вернулся в родной Ярославль. Через некоторое время в социальных сетяхдевушки стали появляться гневные посты о том, что бывший муж не платит алименты и не навещает дочь. Элина взывала к здравомыслию некогда любимого мужчины и выражала надежду на то, что он одумается. Видимо, так и произошло.