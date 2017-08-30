Маленькая внучка Татьяны Васильевой серьезно больна

Маленькой внучке актрисы Татьяны Васильевой поставили неутешительный диагноз. У нее обнаружили вирус Коксаки.

О том, что десятимесячная Мирра больна, сообщила на своей страничке в социальной сети Instagram невестка Татьяны Васильевой, актриса Мария Болонкина. Отметим, что в настоящее время она вместе с мужем и дочкой находится на одном из турецких курортов. Мария опубликовала несколько фотографий Мирры и в подробностях рассказала печальную историю.

"У Мирры был плохой аппетит, она много плакала, а в столовой просто раскидывала еду, с ложкой к ней было не подступиться. Только вот печенькой вымазалась вся🤦🏻‍♀️", – начала свой рассказ Болонкина. Когда Мария отправила фотографии девочки своей свекрови Татьяне Васильевой, та сразу спросила, не подхватила ли Мирра вирус Коксаки. "Нет! Прохохотали мы в ответ и пошли спать. А ночью начался ад. Температура 40, Мирра не плачет, а орет, мы не знаем как помочь.. в итоге вставили свечку жаропонижающую и уснули. Впервые Мирра спала с нами. Потому как я качала ее прямо в кровати", – поведала актриса.

Обеспокоенные родители не сразу обратились за медицинской помощью, а пытались сами справиться с нездоровьем ребенка. "На следующий день Мирра спала почти все время. Температура, как только мы ее сбивали – поднималась снова к 40. Заметили на спинке сыпь. К вечеру Мирра вообще не поднималась, часами лежала на руках у Филиппа и стонала.." – рассказала Болонкина.

Тогда встревоженные родители бросились в госпиталь. "Доктор тут же осмотрел ладони и пятки (там ничего не было), заглянул в рот, помолчал и убежал. Я попросила медсестру его вернуть, чтобы он на сыпь на спинке посмотрел, но тут же прибежал врач-переводчик и сказал, что у нас что-то вирусное, сыпь – это аллергия, аппетит пропал из-за отравления, горло плохое. Пролежала Мирра под капельницей 6 часов", – поведала Мария.

Публикация от Maria Bolonkina/Vasileva (@bolonkina_vasileva) Авг 29 2017 в 1:13 PDT

В итоге, родителей с ребенком отправили в гостиницу. Медики выписали девочке жаропонижающее, средства для восстановления микрофлоры и от горла. "В пять утра мы вернулись в гостиницу и, так как под капельницей температура упала, нам удалось поспать 2 часа. Вчерашний день как в тумане. Мирра либо спит, либо плачет на руках, ничего не кушает, а сыпь появилась везде.. некоторые из более крупных прыщиков лопаются и кровоточат.. Отправили результаты анализов врачу в Москве и услышали то, чего боялись больше всего: вирус #коксаки", – объявила неутешительный диагноз Болонкина.

Ситуация ухудшается тем, что пока наши соотечественники не могут вернуться в Россию. Актриса объяснила: "Страховая компания отправить нас домой не может -им нужен четкий диагноз Коксаки из госпиталя, на рецепшине говорят, что "Если вы заразились – то не у нас точно". Мы готовы купить билеты сами и унести ноги, но в турагентстве говорят, что нас могут не выпустить из страны".

В итоге, родители с девочкой сидят в гостиничном номере. "По очереди качаем Мирру, поесть ходить не успеваем. Чувствуем себя заложниками. Заложниками собственной наивности: "Коксаки – это элементарная гигиена", "Ну, Мирру-то мы убережём", "Мирра же у нас в бассейне не купается, с общего стола не кушает, с детьми не контактирует".. Мы были уверены, что с нами этого не случится.." – завершила печальный рассказ актриса.

Подписчики немедленно отреагировали на публикацию Болонкиной. Они пожелали Мирре скорейшего выздоровления. "Маш, если вирус есть в отеле, то, он витает везде. Кто– то прошел чихнул мимо. Это страшно", "Выздоравливайте скорее 🙏🏻, все будет хорошо!", "Всегда думаешь , когда заболевает ребенок, лучше б я сам...", "Малышечка, бедненькая, Дай Бог вам здоровья скорейшего 💕😩" – попытались поддержать актрису пользователи Сети.