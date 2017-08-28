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Из группы Serebro уходит солистка

Полина Фаворская. Фото: instagram.com/polina_serebroofficial
Полина Фаворская в своем микроблоге сообщила шокирующую новость. Девушка покидает музыкальный коллектив.

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"Этот пост не очередной мой философский выхлоп. Это мое очень важное заявление. Надеюсь, вы прочувствуете его до самого сердца, потому что я обращаюсь сейчас именно к нему", – написала девушка в Instagram. Свою жизнь она сравнила с длинной дорогой, полной невероятных и непредсказуемых приключений.

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"Каждый раз она преподносит тебе все более неожиданные повороты или развилки. И так круто, что именно ты выбираешь, в каком направлении тебе дальше двигаться", – рассуждает певица. "Да. Я ухожу. Как бы это больно ни звучало. Но вы, пожалуйста, поддержите меня. Вы не представляете, как трудно дается такое решение. Музыка – моя жизнь", - обратилась Фаворская к своим фанатам.

Полина рассказала, что еще в конце мая стала сомневаться, что стоит продолжать творческий путь в коллективе. "Нет, не подумайте ничего такого, я не беременна и не болею! Наверно так повлияло на меня Бали. Я начала чувствовать, что мне надо что-то менять в своей жизни", – призналась солистка.

По ее словам, после поездки в Камбоджу, где она каждый день медитировала, ее сердце открылось, и она поняла, что ей нужно делать. "Я хочу познать себя. Познать свое тело и разум. Научиться слышать свое сердце всегда! Потому что сердце – единственный верный путеводитель, когда ты умеешь им пользоваться! Хочу пройти различные практики! Хочу в Индию, Тибет, Перу!" – написала Полина.

Она отметила, что, находясь в группе, все это осуществить нереально. По словам Фаворской, продюсер Serebro Максим Фадеев понял и принял ее выбор покинуть коллектив. "Он мне сказал, что это очень круто, когда в таком возрасте приходят такие мысли. И сказал, что я обязательно должна это сделать. Моя неуверенность в собственных мыслях быстро улетучилась, и я поняла, что на верном пути", – заключила певица.

Девушка вспомнила, каким счастьем для нее было оказаться в группе Serebro. "Что я испытала в момент, когда услышала в трубке голос, который мне сказал: "Полина, мы хотим, чтобы ты пела в группе "Серебро"? Это невозможно передать словами. Просто скажу вам, что в тот момент я была самым счастливым человеком во Вселенной!" – призналась певица.

Фаворская напомнила поклонникам, каким был ее путь в коллективе – от первых шагов до полноценной гастрольной деятельности. Девушка поблагодарила за поддержку коллег по творческому цеху, которые стали для нее наставницами и подругами.

Фанаты с болью в сердце восприняли заявление Полины об уходе. "О Господи, только не это", "Поля, прошу, нет", "Любимая, не уходи, девочка", "Поль, скажи, что это шутка! Пожалуйста", – пишут они.

Но нашлись и те, кто с большим пониманием восприняли решение знаменитости. "Полина, ты приняла очень мудрое решение, и все твои поклонники принимают его. Удачи тебе. Какую бы дорогу ты ни выбрала, твои близкие, родные, поклонники, друзья, все, кто тебя любят, они обязательно поддержат тебя в твоем решении! Главное, будь счастлива, а мы будем всегда с тобой", – написал один из фанатов любимой певице.

Автор: Людмила Фоканова28 августа 2017, 14:06
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