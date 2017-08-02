45-летняя жена Лепса в купальнике произвела фурор

Анна Лепсверидзе отдыхает в Италии. Супруга Григория Лепса опубликовала откровенную фотографию

За лчиной жизнью Анны Лепсверидзе, супруги Григория Лепса, пристально следят подписчики Instagram. Опубликованное Анной фото, где она загорает в откровенном купальнике, раззадорило подписчиков жены артиста.

Анну засыпали комплиментами. Некоторые даже сделали вид, что спутали ее с дочерью, пятнадцатилетней Евой.

"Вы красивая женщина! Фото отличное!", "Какой оригинальный снимок! Столько грации, очень стильно Анечка, ты прекрасна!", "С Евочкой очень похожи. Безумно красивая", – пишут пользователи соцсети.

Публикация от Анна Лепс (@_lepsanna) Июл 31 2017 в 10:54 PDT

Сейчас Анна вместе с детьми отдыхает в Италии. Она с удовольствием проводит время в кругу семьи.

Публикация от Анна Лепс (@_lepsanna) Май 26 2017 в 12:29 PDT

"Мы с Гришей росли примерно в одинаковых семьях, так что все давно усвоенные истины приняли изначально. Система воспитания у нас не жесткая: мы и ругаем детей, и поощряем. Провинившийся остается без телевизора. Компьютеры, соцсети – все дозировано", – поделилась как-то Анна.

Публикация от Анна Лепс (@_lepsanna) Май 16 2017 в 7:25 PDT

Старшей дочери Григория и Анны Еве 15 лет, Николь – 10, а Ивану (Вано) – семь. От первого брака у Григория есть дочь Инга.