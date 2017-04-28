Как жене удается 17 лет удерживать Лепса

Жена популярного певца Григория Лепса Анна дала откровенное интервью, в котором раскрыла секрет своего счастливого брака. По словам эффектной блондинки, они с благоверным не ссорятся.

На эту красивую пару всегда приятно смотреть: они улыбаются и выглядят очень счастливыми. Супруги вместе уже 17 лет. По словам Анны, у них с Григорием – полное родство душ.

"Тут уже видишь друг друга совсем по-другому, смотришь вглубь. Наверное, мы вместе так долго, потому что все воспринимаем одинаково, для нас обоих белое – белое, а черное – черное, без оттенков", – предположила жена Лепса.

Анна всегда чувствует, когда следует не перечить мужу. "Мы обточились за эти годы, да и я всегда считала, что женщина должна быть склонной к компромиссам, уметь уступать, оставаясь при этом собой", – объяснила любящая жена и мать, развивающая собственный ювелирный бизнес.

Анна прекрасно помнит, с чего начались ее отношения с артистом. "Он впервые увидел меня на сцене, когда сам был в зале... Сказал своему другу: "Вот моя будущая жена". И только через полгода мы познакомились. Такая вот мистика", – с улыбкой рассказала жена Лепса.

Публикация от Продюсерский Центр Г. Лепса (@pcleps) Авг 20 2015 в 4:46 PDT

В то время Анна работала танцовщицей у Лаймы Вайкуле и была неприступной для ухажеров, толпами вертевшихся вокруг нее. Однако исполнитель сумел ее заинтересовать.

"Мне был важен определенный набор качеств, чтобы в одном человеке сочеталось то, что мне важно. С Григорием пазл сложился, и было уже неважно, из шоу-бизнеса он или из какого-то другого бизнеса. Понять это сразу невозможно – это к вопросу про дистанцию, которую я некоторое время держала. Зато в итоге у нас получился такой брак, что мы построили большой дом, потом продюсерский центр – и ни разу не поругались в процессе. Никто не верит", – приводит слова супруги певца сайт Woman.ru.

Публикация от Анна Лепс (@_lepsanna) Сен 23 2016 в 5:06 PDT

К слову, Лепс тоже как-то раз рассказал журналистам о его личной жизни и разделении обязанностей в семье. По мнению известного певца и наставника шоу "Голос", жена должна быть хранительницей домашнего очага и не брать на себя мужские обязанности.

Мои кулинары. #mylife #happymoment #dochkimateri #evaleps Публикация от Анна Лепс (@_lepsanna) Дек 25 2016 в 1:31 PST

Супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана. Несколько лет назад все семейство переехало из Москвы в Подмосковье, в коттедже на Новой Риге. Еще у Григория есть старшая дочь от первого брака Инга Лепсверидзе, которая пошла по стопам отца и запела.

