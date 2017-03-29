Зейналова разрыдалась из-за особенной дочери

Теле– и радиоведущая, младшая сестра Ирады Зейналовой, Светлана Зейналова призналась, что ей порой нелегко дается воспитание дочери Александры, страдающей аутизмом. В какой-то момент звезда просто отчаялась.

"Сложнее всего было в первые годы... Дочь отказывалась меня слушаться, мы не могли понять друг друга… После ее очередной истерики я сдалась: просто села на пол и разревелась… Тут она увидела меня рыдающую, подошла и обняла. Так я поняла, что дочь меня видит и слышит, и понимает", – отметила ведущая.

Зейналова утверждает, что рассказала о диагнозе девочки с определенной целью: "Чтобы люди, с которыми Саша общается, начали ее принимать, чтобы ее стало принимать общество, чтобы государство, в свою очередь, осознало свою долю ответственности перед ней".

До этого заболевание доставляло достаточно трудностей и самой Светлане, и ее дочери: на девочку показывали пальцем, а ее маму просили не приходить с ней в гости, пишет "Теленеделя". И в один прекрасный день терпение звезды лопнуло. "В какой-то момент надоело рассказывать всем, что у дочки просто сложный характер. Получается, ты стыдишься собственного ребенка, боишься признаться, что есть большая проблема, с которой нужно научиться жить", – подчеркнула Зейналова.

Со временем девочка смогла наладить общение с людьми и даже завела друзей. Однако ей по-прежнему необходимо работать с психиатрами. На специалистов у Светланы уходит внушительная сумма, она шутит, что иногда просматривать счета может только с коньяком.

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) Мар 27 2017 в 11:26 PDT

Александра появилась на свет в 2009 году. Муж Светланы Алексей Глазатов в 2012 году ушел из семьи. Новый избранник ведущей Дмитрий прекрасно ладит с ребенком.