Зейналова вывела на подиум особенную дочь
Светлана и Саша приняли участие в модном дефиле. Зейналова настолько прекрасна в обтягивающем платье невесты, что глаз от нее просто не оторвать. Наряд подчеркнул прекрасную фигуру телеведущей, сделав ее похожей на статуэтку.
Вместе со Светланой к публике вышла ее дочь Саша. Девочка широко улыбалась аплодирующей толпе и не смущалась из-за повышенного внимания. Она тоже была в красивом платье, созданном для свадебных церемоний.
"Перед вами будущая супермодель Александра и ее мама. Был хаос, даже хотели уйти... но для Саши оказалось очень важным на сцену!" – рассказала в Instagram телеведущая.
И мама, и дочь получили удовольствие от дефиле. "Спасибо милой девушке-организатору, которая пошла нам на встречу и просто выпустила нас на сцену!!!! Теперь осталось победить Париж, Лондон, Нью Йорк... дело за малым! Но нам нравится)))) особенно Сане))) #мода #супермодель #подиумнасвыдержал", – отметила Зейналова
К слову, ранее Светлана призналась в интервью, что ей порой нелегко дается воспитание дочери, страдающей аутизмом. В какой-то момент звезда просто отчаялась.
"Сложнее всего было в первые годы... Дочь отказывалась меня слушаться, мы не могли понять друг друга… После ее очередной истерики я сдалась: просто села на пол и разревелась… Тут она увидела меня рыдающую, подошла и обняла. Так я поняла, что дочь меня видит и слышит, и понимает", – отметила ведущая.
Зейналова утверждает, что рассказала о диагнозе девочки с определенной целью: "Чтобы люди, с которыми Саша общается, начали ее принимать, чтобы ее стало принимать общество, чтобы государство, в свою очередь, осознало свою долю ответственности перед ней".
Вот уже 8 лет нет просто "я", и 5 лет из них 2 апреля перестало быть просто цифрой в календаре. Если делать вид, что ничего не происходит -от этого аутизм не исчезнет. Но как только ты принимаешь его как факт и говоришь себе "да, я знаю, что ЭТО случилось именно со мной" - значит твоя жизнь превращается в борьбу : с тупыми педагогами, плохими некомпетентными врачами, системой образования, системой медицинского обслуживания, да и просто людьми вокруг себя. И даже с такими же родителями как и ты... (стресс всегда имеет последствия). Ты не борешься за свою жизнь, но только за то, чтобы изменить ЕЕ жизнь. За Ее право учиться, за Ее право ходить в магазины, кружки, театры и парки... за право быть человеком - а ведь каждый из нас человек!!! Мы забываем насколько мы разные, нас не учат любить и уважать других. В нашей гонке за деньгами и выживанием мы забываем самое главное - сопереживание ближнему своему. И только она смогла меня изменить и напомнить мне , ЧТО главное на земле и зачем мы живём. Я ничего не хочу изменить в своей судьбе. Но в Ее судьбе я хочу изменить ВСЁ. 2 апреля -день распространения информации об аутизме. И самое главное -ОДНАЖДЫ МЫ ПОБЕДИМ!!! #аутизм #2апреля #дочьмойгерой
Как писали Dni.Ru, Александра появилась на свет в 2009 году. Муж Светланы Алексей Глазатов в 2012 году ушел из семьи. Новый избранник ведущей Дмитрий прекрасно ладит с ребенком.
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