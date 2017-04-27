Зейналова вывела на подиум особенную дочь

Теле– и радиоведущая Светлана Зейналова (младшая сестра Ирады Зейналовой) показала поклонникам свою особенную дочь Александру. Эффектная брюнетка вывела наследницу на подиум.

Светлана и Саша приняли участие в модном дефиле. Зейналова настолько прекрасна в обтягивающем платье невесты, что глаз от нее просто не оторвать. Наряд подчеркнул прекрасную фигуру телеведущей, сделав ее похожей на статуэтку.

Вместе со Светланой к публике вышла ее дочь Саша. Девочка широко улыбалась аплодирующей толпе и не смущалась из-за повышенного внимания. Она тоже была в красивом платье, созданном для свадебных церемоний.

"Перед вами будущая супермодель Александра и ее мама. Был хаос, даже хотели уйти... но для Саши оказалось очень важным на сцену!" – рассказала в Instagram телеведущая.

И мама, и дочь получили удовольствие от дефиле. "Спасибо милой девушке-организатору, которая пошла нам на встречу и просто выпустила нас на сцену!!!! Теперь осталось победить Париж, Лондон, Нью Йорк... дело за малым! Но нам нравится)))) особенно Сане))) #мода #супермодель #подиумнасвыдержал", – отметила Зейналова

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) Апр 27 2017 в 8:10 PDT

К слову, ранее Светлана призналась в интервью, что ей порой нелегко дается воспитание дочери, страдающей аутизмом. В какой-то момент звезда просто отчаялась.

"Сложнее всего было в первые годы... Дочь отказывалась меня слушаться, мы не могли понять друг друга… После ее очередной истерики я сдалась: просто села на пол и разревелась… Тут она увидела меня рыдающую, подошла и обняла. Так я поняла, что дочь меня видит и слышит, и понимает", – отметила ведущая.

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) Мар 27 2017 в 11:26 PDT

Зейналова утверждает, что рассказала о диагнозе девочки с определенной целью: "Чтобы люди, с которыми Саша общается, начали ее принимать, чтобы ее стало принимать общество, чтобы государство, в свою очередь, осознало свою долю ответственности перед ней".

Как писали Dni.Ru, Александра появилась на свет в 2009 году. Муж Светланы Алексей Глазатов в 2012 году ушел из семьи. Новый избранник ведущей Дмитрий прекрасно ладит с ребенком.

