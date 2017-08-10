Ведущий ТНТ развелся с женой

Бывший ведущий программы "Такси" на ТНТ расстался с женой Лацыной, подарившей ему двоих сыновей, – Яромира и Гордея. Супруги пытались спасти семью, но их попытки были тщетны.

Алексей Куличков разошелся с супругой после 12 лет брака. Проблемы в отношениях у пары начались давно, но после развода бывшие возлюбленные решили сохранить дружеские отношения.

Куличков искренне гордится успехами детей и часто выкладывает их фотографии в социальных сетях. Поклонники знают, что телеведущий – любящий отец, который старается уделять все свободное время сыновьям. "Спасибо Вселенной и, конечно же, их маме за этих двух очаровательных и умных пацанов!" – подписал один из снимков Алексей.

По словам знакомого Куличкова, тот регулярно придумывает новые развлечения для наследников и берет их с собой в поездки. Мальчики даже не почувствовали, что родители разошлись.

Публикация от Alexey Kulichkov (@coolichkov) Май 30 2017 в 8:59 PDT

"Он постоянно куда-то вывозит детей. То в зоопарк, то в тир, то в парк развлечений. Звонит минимум раз в день, интересуется, как у них здоровье или что купить из игрушек. На самом деле мальчишки даже не чувствуют, что у родителей были разногласия. Сейчас у ребят каникулы, они отдыхают на море. Леша ждет не дождется, когда вернутся!", – цитирует друга Куличкова StarHit.

Публикация от Alexey Kulichkov (@coolichkov) Июл 10 2017 в 12:09 PDT

Напомним, перед тем, как бывший ведущий программы "Такси" сделал предложение Лацыне, они были знакомы десять лет. Молодые люди встретились на дороге. Куличков возвращался домой зимней морозной ночью и решил подвезти двух девушек, которые мерзли на обочине. Как позднее выяснилось, дамы направлялись в боулинг, Алексей составил им компанию. Так все и началось. Звезда ТНТ обещал возлюбленной узаконить отношения после того, как та родит ему сына. Сказано – сделано. В своих интервью Куличков не раз говорил, что является достаточно строгим отцом и старается воспитывать наследников по-взрослому.