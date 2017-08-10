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Ведущий ТНТ развелся с женой

Алексей Куличков с женой Лацыной. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Бывший ведущий программы "Такси" на ТНТ расстался с женой Лацыной, подарившей ему двоих сыновей, – Яромира и Гордея. Супруги пытались спасти семью, но их попытки были тщетны.
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Алексей Куличков разошелся с супругой после 12 лет брака. Проблемы в отношениях у пары начались давно, но после развода бывшие возлюбленные решили сохранить дружеские отношения. 

Куличков искренне гордится успехами детей и часто выкладывает их фотографии в социальных сетях. Поклонники знают, что телеведущий – любящий отец, который старается уделять все свободное время сыновьям. "Спасибо Вселенной и, конечно же, их маме за этих двух очаровательных и умных пацанов!" – подписал один из снимков Алексей.

По словам знакомого Куличкова, тот регулярно придумывает новые развлечения для наследников и берет их с собой в поездки. Мальчики даже не почувствовали, что родители разошлись.

"Он постоянно куда-то вывозит детей. То в зоопарк, то в тир, то в парк развлечений. Звонит минимум раз в день, интересуется, как у них здоровье или что купить из игрушек. На самом деле мальчишки даже не чувствуют, что у родителей были разногласия. Сейчас у ребят каникулы, они отдыхают на море. Леша ждет не дождется, когда вернутся!", – цитирует друга Куличкова StarHit.

Напомним, перед тем, как бывший ведущий программы "Такси" сделал предложение Лацыне, они были знакомы десять лет. Молодые люди встретились на дороге. Куличков возвращался домой зимней морозной ночью и решил подвезти двух девушек, которые мерзли на обочине. Как позднее выяснилось, дамы направлялись в боулинг, Алексей составил им компанию. Так все и началось. Звезда ТНТ обещал возлюбленной узаконить отношения после того, как та родит ему сына. Сказано – сделано. В своих интервью Куличков не раз говорил, что является достаточно строгим отцом и старается воспитывать наследников по-взрослому.

Автор: Василиса Моргунова10 августа 2017, 10:39

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