30-летняя звезда "Дома-2" соблазняет 18-летнего мачо

Звезда "Дома-2" Марина Африкантова заинтересовалась молодым участником проекта Романом. 18-летний юноша взбудоражил 30-летнюю красотку.

Роман прилетел на Сейшельские острова именно к Марине. Он с порога заявил, что очень хочет завоевать девушку. Но пока юноша не знает, как расположить красавицу к себе. Он даже попросил совета в соцсетях.

Поклонники тут же на перебой принялись делиться своими идеями. "На серфе покататься позови))будь ее учителем))", "Слетать в Дубаи на три дня! )пошопится,приведет себя в порядок,а то давно на острове,подустала", "Выездное свидание сделай,в spa. Пусть порелаксирует и 2м как раз останетесь. Может стесняться перестанет", – написали Роману в Сети ( орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)

Однако многих заинтересовала разница в возрасте. Роман младше Марины на 12 лет. "Мариночка, не думай о его возрасте, просто наслаждайся и гордись собой", "Он очень молод, но это в наше время это даже модно стало, быть старше мужчины в отношениях", "Смотритесь красиво, но он еще не нагулялся, и у него в голове лишь отдых и беззаботная жизнь без обязательств", – заявили поклонники Африкантовой.

Как удивить Мариночку @marina_afrika ����подскажите пожалуйста ��какой романтик придумать⁉️ Публикация от Роман Капаклы (@roman.kapa) Июл 13 2017 в 1:17 PDT

Вступилась за юношу даже мама Марины Татьяна Владимировна. Она высоко оценила предполагаемого бойфренда дочери. "У него папа – турок. Мне понравился Рома. У нее были взрослые, ничего из этого не вышло!" – заявила Татьяна Владимировна.

Сама же Марина поощряет ухаживания Романа. Пара много времени проводит вместе, при этом молодые люди делятся с поклонниками фотографиями.