Бывшая участница "Дома-2" пострадала из-за кризиса

В одном из столичных караоке-клубов прошел модный показ московского дизайнера Lova Lova. Все звезды собрались под одной крышей, сияя в свете софитов и фотовспышек. Dni.Ru пообщались со звездой реалити-шоу "Дом-2" Либерж Кпадону и выяснили, как сложилась ее жизнь после ухода с проекта.

"В сентябре планирую открыть вторую студию лазерной эпиляции. С ювелирным делом пришлось распрощаться в 2016 году в связи с экономическим кризисом. Ни для кого не секрет, что перед кризисом все равны. Но я не могу стоять на одном месте. Поэтому, если закрывается одна дверь, я обязательно найду другую", – поделилась темнокожая красотка.

Что касается творческой деятельности, то и тут девушка проявляет целеустремленность и твердость. Либерж еще на "Доме-2" продемонстрировала свои вокальные способности. "Я отправила свои анкеты в несколько продюсерских центров. Два дали подтверждения. Какие – пока не могу сказать, сами понимаете", – заинтриговала Кпадону.

Публикация от Либерж Кпадону (@libergik) Июл 13 2017 в 11:32 PDT

"Мы можем не ждать лета, – дала не обнадеживающий прогноз Либерж, – Мы же в России живем. Если люди хотят лета и чем-то недовольны, пускай едут в Африку. А я люблю Россию любую. Даже если снег идет в июле", – поделилась телезвезда.

Известно, что Либерж Кпадону родилась и росла в образованной и интеллигентной семье, отец – кандидат геолого-минералогических наук, а мать по образованию – юрист. Девочка занималась легкой атлетикой и даже стала чемпионкой в Санкт-Петербурге. Свои первые деньги звезда "Дома-2" заработала еще в 16 лет. Ее заметил арт-директор ночного клуба и предложил поработать танцовщицей. Кпадону согласилась, несмотря на запреты отца.

Либерж пришла на телестройку в 2011 году. Любовь построить мулатке не удалось, зато, благодаря своенравному характеру и активной позиции, девушка сумела прославиться на всю страну. В 2016 году Либерж Кпадону записала новую песню "Линии дождя". Она активно развивает свой вокал и поет на занятиях под руководством участницы телепроекта "Голос" Этери Бериашвили.