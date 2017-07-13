Легендарный участник предрек гибель "Дому-2"

Бывший участник "Дома-2" Стас Каримов, стоявший у истоков вместе с другими легендами проекта – Ольгой Бузовой, Солнцем, Степаном Менщиковым, Романом Третьяковым, Еленой Берковой и другими, рассказал, как складывается его жизнь сейчас. Он называл нынешних звезд телестройки "сбродом" и предрек печальный финал этому шоу.

Если кто забыл, Стас участвовал в "Доме-2" вместе с братом Оскаром. Близнецы приехали покорять столицу из Белебея. Эффектные брюнеты с дивными голубыми глазами пользовались большой популярностью у девушек. У Оскара была краткосрочная интрижка с Ксений Бородиной, а Стас ухлестывал за Ольгой Бузовой.

Сейчас у братьев, ставших диджеями, свои семьи. У 36-летнего Стаса есть 13-летняя дочь с оригинальным, голливудским именем. "Ума привыкла к тому, что меня узнают, но "Дом-2" мы не включаем: дочери я не разрешаю смотреть этот дурдом, да она и сама не будет", – заявил Каримов.

По его словам, шоу давно уже испортилось. "Если раньше телестройка была действительно интересным, экспериментальным проектом, то сейчас там, простите, какой-то сброд, – не щадит нынешних участников Стас. – 13 лет – большой срок даже для такого успешного проекта, поэтому неудивительно, что рейтинги начали падать. Появилась альтернатива – те же "Каникулы в Мексике".

Каримов даже дал ценный совет руководству канала, чтобы помочь спасти тонущую лодку. "Хотелось бы обратиться к продюсерам и режиссерам "Дома-2": одними скандалами уже сыт не будешь, без какой-то позитивной морали проект погибнет", – цитирует предсказание Стаса сайт "Комсомольская правда".

С некоторыми бывшими участниками телестройки Каримов старается поддерживать связь. К примеру, Солнце тоже сейчас выступает как диджей, поэтому иногда ездит на выступления со Стасом.

"Не все хотят общаться: Бородина давно все контакты оборвала. Я ее понимаю: новая жизнь, семья, ей с нами не интересно, – посетовал Каримов. – Но Ксюху я всегда уважал и от своих слов ни в коем случае не отказываюсь".

Огромному успеху Бузовой на поп-сцене он нисколько не удивлен. "Мы на "Доме-2" всегда пели, ездили на гастроли, так что – почему бы и нет? У нас на эстраде больше половины артистов петь не умеют, кому это мешает? Я всего одну ее песню слышал, сложно как-то оценивать", – признался Стас.

Каримов отметил большой потенциал Бузовой. "Оля талантливая, смышленая, всего добилась сама. К тому же у нее есть многомиллионная аудитория, которая ее поддерживает. Могу только пожелать большой удачи. Сам не могу жить без творчества, без эмоциональной отдачи слушателей, так что я ее полностью понимаю", – резюмировал Стас.