Глаголева оценила свадебный подарок Путина

Уже несколько дней в СМИ обсуждают подарок, который сделал на свадьбу Александру Овечкину и Анастасии Шубской президент Владимир Путин. Пресс-секретарь Дмитрий Песков и теща хоккеиста Вера Глаголева высказались о ценнейшем презенте.

О шикарном подарке, который преподнес на свадьбу Овечкина и Шубской президент, СМИ узнали благодаря социальной сети Instagram. Именно там, на странице Настасьи в Stories появилась фотография, на которой запечатлен роскошный чайный сервиз и поздравительная телеграмма от первого лица государства.

Акулы пера уже окрестили пышное торжество со множеством звездных гостей "Свадьбой года", а подарок от президента молодоженам буквально взорвал соцсети. Недоверчивые журналисты уточнили у Дмитрия Пескова, не розыгрыш ли это. Пресс-секретарь подтвердил, что Путин поздравил Овечкина и его супругу.

Затем репортеры позвонили теще хоккеиста, знаменитой актрисе Вере Глаголевой. Мать Анастасии Шубской пребывает в благостном настроении. "Александр – достойный человек. И он знает президента лично. Понятно, что это, конечно, событие. Поэтому я очень рада за Сашу, за Настю! У нас замечательный зять!" – цитирует счастливую Глаголеву сайт "Комсомольская правда".

You didn't actually think Vladdy Putin didn't send Ovechkin a wedding gift did you? #Capitals pic.twitter.com/CoLAdfLOeR — FromRussiaWithGlove (@RussiaWithGlove) 11 июля 2017 г.

Еще стало известно, что конкретно написано в телеграмме от президента. "Дорогие Анастасия и Александр! От души поздравляю вас с Днем бракосочетания. Желаю молодой семье, которая соединила сегодня Александра Овечкина и Анастасию Шубскую, благополучия, удачи, исполнения намеченных планов. Как можно больше светлых и счастливых дней. Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего", – гласит послание от Путина.

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov) Июл 9 2017 в 12:50 PDT

К слову, в данный момент счастливые молодожены проводят медовый месяц на Мальдивах. Судя по снимкам в Stories Шубской, они с Овечкиным загорают, лежа в гамаке, ездят на завтрак на велосипедах, играют в карты на пляже и просто наслаждаются отдыхом в солнечном и жарком раю на Земле.