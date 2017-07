Глаголева оценила свадебный подарок Путина

О шикарном подарке, который преподнес на свадьбу Овечкина и Шубской президент, СМИ узнали благодаря социальной сети Instagram. Именно там, на странице Настасьи в Stories появилась фотография, на которой запечатлен роскошный чайный сервиз и поздравительная телеграмма от первого лица государства.

Акулы пера уже окрестили пышное торжество со множеством звездных гостей "Свадьбой года", а подарок от президента молодоженам буквально взорвал соцсети. Недоверчивые журналисты уточнили у Дмитрия Пескова, не розыгрыш ли это. Пресс-секретарь подтвердил, что Путин поздравил Овечкина и его супругу.

Затем репортеры позвонили теще хоккеиста, знаменитой актрисе Вере Глаголевой. Мать Анастасии Шубской пребывает в благостном настроении. "Александр – достойный человек. И он знает президента лично. Понятно, что это, конечно, событие. Поэтому я очень рада за Сашу, за Настю! У нас замечательный зять!" – цитирует счастливую Глаголеву сайт "Комсомольская правда".

You didn't actually think Vladdy Putin didn't send Ovechkin a wedding gift did you? #Capitals pic.twitter.com/CoLAdfLOeR