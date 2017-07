Подарок Путина жене Овечкина бесследно исчез

О шикарном подарке, который преподнес на свадьбу хоккеиста Александра Овечкина и модели Настасьи Шубской президент Владимир Путин, СМИ узнали благодаря социальной сети Instagram. Именно там, на страничке Настасьи Шубской якобы появилась фотография, на которой запечатлен роскошный чайный сервиз и поздравительная телеграмма от первого лица государства, передает URA.RU.

Интересно, что сейчас в аккаунте Настасьи этой фотографии нет. Более того, ни слова о том, что Владимир Путин преподнес молодоженам такой подарок, на страничке Шубской нет. Тем не менее, некоторые ушлые СМИ и пользователи Сети умудрились сделать копии и растащить фотографию подарка Путина. На снимке изображены чашки, блюдца и чайник из прозрачного материала, украшенные инкрустацией из переплетающихся листьев с вставками из темно-розового камня.

You didn't actually think Vladdy Putin didn't send Ovechkin a wedding gift did you? #Capitals pic.twitter.com/CoLAdfLOeR