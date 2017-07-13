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Подарок Путина жене Овечкина бесследно исчез

Анастасья Шубская и Александр Овечкин. Фото: instagram.com/nastyashubskaya
В СМИ обсуждают подарок, который сделал на свадьбу Александру Овечкину и Анастасии Шубской президент Владимир Путин. Они ссылаются на фото, которое якобы опубликовала у себя в Instagram новобрачная, однако сейчас этого снимка в ее аккаунте нет.
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О шикарном подарке, который преподнес на свадьбу хоккеиста Александра Овечкина и модели Настасьи Шубской президент Владимир Путин, СМИ узнали благодаря социальной сети Instagram. Именно там, на страничке Настасьи Шубской якобы появилась фотография, на которой запечатлен роскошный чайный сервиз и поздравительная телеграмма от первого лица государства, передает URA.RU.

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Александр Михайлович Овечкин хоккеист

Интересно, что сейчас в аккаунте Настасьи этой фотографии нет. Более того, ни слова о том, что Владимир Путин преподнес молодоженам такой подарок, на страничке Шубской нет. Тем не менее, некоторые ушлые СМИ и пользователи Сети умудрились сделать копии и растащить фотографию подарка Путина. На снимке изображены чашки, блюдца и чайник из прозрачного материала, украшенные инкрустацией из переплетающихся листьев с вставками из темно-розового камня.

Ранее Владимир Путин поздравил чету Овечкиных прямо во время свадьбы. "Золотой голос России" Николай Басков, который работал тамадой на торжестве, прочитал со сцены слова главы государства, адресованные влюбленным.

"Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин", – цитирует поздравление издание.

Напомним, хоккеист Александр Овечкин и модель Настасья Шубская оформили отношения еще в августе прошлого года. Однако тогда влюбленные не стали устраивать громкого торжества, решив отложить его на год. Лишь 8 июля супруги закатили пир на весь мир.

Автор: Наталья Аряева13 июля 2017, 11:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная свадьба Овечкина и Шубской

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