Подарок Путина жене Овечкина бесследно исчез

В СМИ обсуждают подарок, который сделал на свадьбу Александру Овечкину и Анастасии Шубской президент Владимир Путин. Они ссылаются на фото, которое якобы опубликовала у себя в Instagram новобрачная, однако сейчас этого снимка в ее аккаунте нет.

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