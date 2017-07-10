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Вера Глаголева пустилась в пляс на свадьбе дочери

Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
В минувшие выходные прошла с помпой свадьба Александра Овечкина и Настасьи Шубской. На торжестве повеселилась и мать невесты актриса Вера Глаголева.
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Второй день свадьбы Александр Овечкин и Настасья Шубская отметили в одном из московских ресторанов.Поздравить счастливых супругов пришли многие знаменитости, среди которых отметились Екатерина Мцитуридзе, группа "Иванушки International" и Ольга Орлова.

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Александр Михайлович Овечкин

Александр Михайлович Овечкин хоккеист

Тамадой стал шоумен Вячеслав Манучаров. Как это полагается, гости на свадьбе отрывались по полной. Так, Вера Глаголева, мама Настасьи Шубской, тряхнула стариной, станцевав на сцене вместе с солистами "Иванушек" Кириллом Андреевым и Кириллом Туриченко. Группа спела такие бессмертные хиты как "Районы-кварталы" и "Девчонка-девчоночка".

Видео плясок Глаголевой на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал Вячеслав Манучаров. "Новая солистка", – коротко подписал запись шоумен.

Многочисленные подписчики одобрили танцевальные движения Глаголевой. "Солистка огонь 🔥", "Замечательная актриса очень нравится!!!", "Вера супер 👏", "Молодец мама", "Вера хорошо выглядит молодец...для дочечки старается...", "Вера кайфовая!!!!", "Зажгла ❗👍🔥" – рассыпались в комплиментах фанаты Манучарова.

Далее Вячеслав напрямую обратился к Овечкину и Шубской. "Настя , Саша мне невероятно приятно было быть ведущим 🎤вашей сказочной свадьбы , вы чудесная , восхитительная , и очень красивая пара , 🌟🌟спасибо вам за незабываемые моменты и за вашу историю любви! Счастья вам и всего самого светлого!) " – пожелал Манучаров.

Напомним, хоккеист Александр Овечкин и модель Настасья Шубская оформили отношения еще в августе прошлого года. Однако тогда влюбленные не стали устраивать громкого торжества, решив отложить его на год. Лишь 8 июля супруги закатили пир на весь мир.

10 июля 2017, 15:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная свадьба Овечкина и Шубской

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