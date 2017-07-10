Вера Глаголева пустилась в пляс на свадьбе дочери

В минувшие выходные прошла с помпой свадьба Александра Овечкина и Настасьи Шубской. На торжестве повеселилась и мать невесты актриса Вера Глаголева.

Второй день свадьбы Александр Овечкин и Настасья Шубская отметили в одном из московских ресторанов.Поздравить счастливых супругов пришли многие знаменитости, среди которых отметились Екатерина Мцитуридзе, группа "Иванушки International" и Ольга Орлова.

Тамадой стал шоумен Вячеслав Манучаров. Как это полагается, гости на свадьбе отрывались по полной. Так, Вера Глаголева, мама Настасьи Шубской, тряхнула стариной, станцевав на сцене вместе с солистами "Иванушек" Кириллом Андреевым и Кириллом Туриченко. Группа спела такие бессмертные хиты как "Районы-кварталы" и "Девчонка-девчоночка".

Видео плясок Глаголевой на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал Вячеслав Манучаров. "Новая солистка", – коротко подписал запись шоумен.

Многочисленные подписчики одобрили танцевальные движения Глаголевой. "Солистка огонь 🔥", "Замечательная актриса очень нравится!!!", "Вера супер 👏", "Молодец мама", "Вера хорошо выглядит молодец...для дочечки старается...", "Вера кайфовая!!!!", "Зажгла ❗👍🔥" – рассыпались в комплиментах фанаты Манучарова.

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov) Июл 9 2017 в 12:50 PDT

Далее Вячеслав напрямую обратился к Овечкину и Шубской. "Настя , Саша мне невероятно приятно было быть ведущим 🎤вашей сказочной свадьбы , вы чудесная , восхитительная , и очень красивая пара , 🌟🌟спасибо вам за незабываемые моменты и за вашу историю любви! Счастья вам и всего самого светлого!) " – пожелал Манучаров.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Июл 9 2017 в 1:35 PDT

Напомним, хоккеист Александр Овечкин и модель Настасья Шубская оформили отношения еще в августе прошлого года. Однако тогда влюбленные не стали устраивать громкого торжества, решив отложить его на год. Лишь 8 июля супруги закатили пир на весь мир.