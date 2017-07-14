Полина Максимова готова родить от дворника

Звезда "Деффчонок" Полина Максимова рассказала о личной жизни. Она призналась, что хочет детей, и готова родить хоть от дворника.

Полина Максимова готова оставить профессию, но только ради того, чтобы стать матерью. "Я очень хочу детей, но пока того человека, от которого смогла бы родить, не встретила. Невозможно сказать, каким он должен быть. Главное, чтобы я просто его полюбила. Он может работать кем угодно: и сантехником, и дворником. Если начну перечислять его рост, цвет волос и глаз, то все выйдет совершенно по-другому. Обычно же влюбляешься совсем не в тех, о ком мечтаешь и думаешь!" – отметила актриса.

Встретить свою любовь в интернете Максимова не пыталась. "На сайтах знакомств искать мужчину мечты не пробовала. Мне кажется, там одни маньяки. А мне их и в социальных сетях хватает. Пишут неприятные вещи какие-то, порой даже пошлые. Я таких блокирую и не отвечаю. Молчание, на мой взгляд, – это молитва ангела!" – уверена Максимова.

Чтобы выглядеть на экране секс-бомбой, Полина много тренируется. Тренажерный зал она посещает не менее двух раз в неделю. "Недавно занялась пилатесом, мне очень нравится. Теперь хочу бокс попробовать, но побаиваюсь. Я же жуткая трусиха. Мне кажется, у меня такие тоненькие ручки! Боюсь не так сгруппироваться и получить травму. А я не могу себе позволить вылететь из профессии", – цитирует Полину Максимову "Собеседник".

Публикация от Polina Maximova (@polinamax) Май 6 2017 в 2:28 PDT

Несмотря на хрупкое телосложение, актриса периодически сама выполняет трюки в кино. Полина рассказала: "Но это из той серии, что глаза боятся, а руки делают. Просто у меня нет выхода. Когда присылают на площадку дублершу, я понимаю, что она совсем не похожа на меня. И поэтому приходится отчаянно лезть грудью на амбразуру!"