Корчевников потрясен роскошным особняком Киркорова

Поп-король Филипп Киркоров пригласил к себе домой съемочную группу ток-шоу "Прямой эфир". Увидев шикарные интерьеры, ведущий передачи Борис Корчевников пришел в восхищение.

Следом за 50-летним юбилеем Филиппа Киркорова 85-летие отмечает его отец Бедрос. "Я поехал поздравить двух народных артистов с их семейными торжествами и был потрясен роскошным особняком", – признался Корчевников.

По словам телеведущего, Филипп с детьми – сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией – и родней переехал в большой дом, похожий на дворец, совсем недавно.

"Настоящее родовое гнездо на берегу Москвы-реки с изящными садами, кортами, беседками, тихими аллеями и собственным пляжем", – перечислил Борис, восхищенный оформлением жилища поп-короля.Телеведущий не без гордости добавил, что Киркоров впервые позволил показать свой дом и детскую в эфире телешоу.

Позже в своем Instagram Корчевников поделился фотографиями, сделанными во время его пребывания в особняке семейства Киркоровых. "Поздравляем двух народных артистов – отца и сына – в красивом доме Филиппа – на берегу Москва-реки. Там детские площадки, беседки, сады и старая часовня, в которой патриарх рода – Бедрос – так любит по долгу бывать один", – провел экскурсию по дому поп-короля Борис.