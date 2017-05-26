В группе "Иванушки" произошел раскол

Украина внесла раскол в популярную группу "Иванушки International". Андрей Григорьев-Аполлонов негодует, что из-за поездки одного Кирилла Андреева в Ялту в черный список СБУ попали все участники коллектива, что несправедливо.

Как сообщают СМИ, "Иванушки" стали очередными российскими артистами, попавшими в опалу на Украине. Пограничники в киевском аэропорту развернули певцов, прилетевших на частный концерт. Однако причин на внесение исполнителей в черный список не было. Они не выступали в Крыму, как остальные творческие враги СБУ.

"Провинился" только один солист коллектива – Кирилл Андреев. Он как-то раз съездил в Ялту и выступил там. По словам Григорьева-Аполлонова, они с коллегой не одно целое, и если его признали нарушителем, то другие солисты не должны нести за это ответственность.

В данный момент певцы несказанно расстроены. "Искренне огорчены! – признался Андрей. – Группа "Иванушки International" с момента присоединения Крыма к России не давала концертов в Крыму и в Украине". Григорьев-Аполлонов надеется, что пограничники предоставят в качестве объяснения официальные данные, доказывающие, что коллектив когда-либо нарушал их закон.

"Мы могли попасть под одну гребенку из-за Кирилла Андреева, который ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею, – предположил Рыжий. – Это совершенно конфиденциальная информация, о которой я, кстати, узнал вчера, когда мне предоставили эти данные".

Андрей не согласен с такой несправедливостью. "Просто нас идентифицируют как единое целое. Но мы же не сиамские близнецы, – открестился от Андреева Григорьев-Аполлонов. – Кирилл ездил по своей сольной личной программе. О том, что он едет играть в Ялту, он нас не предупреждал. Говорю как Андрей Григорьев-Аполлонов – я не давал концерт в Ялте! Все!"

Публикация от Kirill Andreev official (@kirillandreev1971) Авг 29 2016 в 10:52 PDT

Исполнитель надеется, что власти Украины передумают и изменят решение. Если нет, то "Иванушки" настроены его оспорить. Андрей не без содрогания вспоминает этот страшный день.

"Мы вылетели из Астаны, откуда шесть часов летели в Киев. Там шесть-восемь часов сидели в аэропорту Борисполя, после этого нас, уже полумертвых, уставших, не спавших, посадили на рейс до Минска, из Минска мы с пересадкой полетели в Москву", – цитирует Григорьева-Аполлонова сайт "Комсомольская правда".