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Рыжий из "Иванушек" выступает с серьезной травмой

Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Lukjanov
Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев– Апполонов сломал ребро. Однако эта серьезная травма не помешала ему продолжить гастроли.
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О том, что Андрей Григорьев-Апполонов сломал ребро, выяснилось в одном из медицинских учреждений, куда певец обратился за помощью. Известный российский исполнитель получил серьезную травму из-за неосторожности. По результатам проведенной компьютерной томографии выяснилось, что у солиста группы "Иванушки International" не осложненный перелом ребра. Более того, несмотря на травму, Григорьев-Апполонов продолжил гастроли и даже выступил на концерте во Владивостоке, сообщает Life.ru.

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Отметим, что Андрей регулярно освещает свою активную концертную деятельность на страничке в социальной сети Instagram. Артист делится с многочисленными подписчиками забавными фотографиями и короткими видеороликами. По всей видимости, в любой ситуации Григорьев-Апполонов старается не терять присутствия духа.

Отметим, что осенью прошлого года певец оказался в одной из московских клиник. Артист снял видеообращение к своим коллегам и поклонникам, в котором рассказал о состоянии своего здоровья. "Друзья! После 35ти каждый мужчина хотя бы раз в год должен проходить профилактику или чек, как сейчас говорят. Раз в год это делаю и я. Кто-то летит в Израиль, кто – в Карловы Вары, а я третий год подряд прохожу Т.О. в замечательной Клинической больнице УДП РФ. Здесь работают суперпрофессионалы, и я не сомневаюсь в их компетенции. Рекомендую всем обращаться сюда по любым мед. вопросам! Сегодня я пробежал 3 км по Лосиноостровскому парку и чувствую себя великолепно! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – так Андрей подписал и без того позитивный ролик.

Автор: Наталья Аряева27 апреля 2017, 16:25
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