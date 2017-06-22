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Шоу-бизнес

Актриса Лужина рассказала о связи Варлей и известного певца

Наталья Варлей. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Сегодня, 22 июня, свой юбилей отмечает актриса Наталья Варлей. Об артистке отозвались ее знакомые, к примеру, актриса Лариса Лужина рассказала о связи Варлей и известного певца Алексея Зардинова.
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Наталье Варлей исполнилось 70 лет, однако артистка, которую в основном знают по роли Нины из фильма "Кавказская пленница", выглядит очень моложаво и находится в великолепной форме. Тем не менее, артистка не посещает светских мероприятий, практически не дает интервью. Журналисты решили связаться с приятельницами Варлей, чтобы узнать, как сейчас живет легендарная актриса.

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Наталья Владимировна Варлей актриса театра и кино

"Она уединилась на своей даче под Сергиевым Посадом, редко бывает в Москве. Совершает поездки по монастырям, ходит в церковь, купается в святых источниках. На Крещение любит окунуться в прорубь. Ведет образ жизни, который ей теперь ближе", – поведала приятельница актрисы, бывший директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова.

Другая знакомая, актриса Лариса Лужина, рассказала о том, что Варлей долгое время тесно общалась с известным исполнителем. "Долгое время рядом с Натальей видели певца, с которым, как говорили, ее связывает не только совместное творчество. Они выглядели парой, хотя он намного моложе нее. Правда, насколько мне известно, недавно они расстались", – приводит слова актрисы сайт "Комсомольская правда".

Журналисты дознались, что речь идет о певце Алексее Зардинове. Сам артист сообщил, что они с Варлей познакомились в 2000 году в гримерке. Тогда актриса сообщила, что пишет стихи, которыми заинтересовался музыкальный руководитель его группы. Вскоре Наталья и Алексей уже плотно сотрудничали.

"Подружились и общаемся уже 17 лет. Последние несколько лет мы с Наташей были очень близки. Я всегда любил Наташу. И как женщину любил. Просто она... ох, сложно все объяснить. Я всю жизнь ею восхищался и восхищаюсь. Считаю, что она эталон, с ней тягаться в красоте невозможно никому. Сейчас, как-то так вышло, мы с ней не настолько близки", – рассказал изданию Зардинов.

Алексей Зардинов. Фото: wikipedia.org

Отметим, что сама Варлей предпочитает о своей личной жизни не говорить. К юбилею актриса относится философски. "Важна не дата, которую человек отмечает, а события, заставляющие пересмотреть жизнь и отношение к ней. Для меня такой чертой стал уход мамы из жизни. Отец умер 18 лет назад, мама – шесть. Когда ушел отец, я очень переживала, потому что я папина дочка. Когда ушла мама – мир для меня стал другим, я поняла, что я уже не дочка, а старшая в семье", – объяснила Варлей.

По признанию Натальи, самое важное для нее – рождение детей. "Время летит очень быстро – моему младшему сыну Александру будет 32 года, старшему Василию – 45. Уже 22 года моему внуку Жене. По детям понимаешь, как быстро летит время, и осознаешь —  сколько бы стихов ты ни написал, сколько бы ни сыграл ролей, ничего лучше, чем рождение детей, ты не сделал и не сделаешь", – цитируют Наталью Варлей "Известия".

Автор: Олег Райцин22 июня 2017, 09:13

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