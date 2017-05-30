Наталья Варлей пережила тяжелую утрату

Заслуженная артистка Наталья Варлей открыла свою душу Юлии Меньшовой, побывав у нее в гостях на ток-шоу "Наедине со всеми". 69-летняя актриса откровенно рассказала о личной жизни и о самой тяжелой утрате.

Наталья с детства мечтала, что в будущем у нее появится много родных и близких и что они будут проводить время вместе. "Воспитывали нас с сестрой мама и бабушка. Папа был папа-праздник. Видимо, я выстраивала семью, которая собирается за большим столом... Может, где-то вычитала это", – предположила Наталья.



В какой-то момент Варлей осознала, что ее грезы стали явью. "Я поняла, что у меня за столом собираются: мама, папа, невестка, ее родители, внук, крестная, – перечислила актриса. – Вот наконец этот большой стол заполнился!"

Однако счастье не продлилось долго, люди стали исчезать. "Мама ушла, папа ушел, крестная... Этот стол опустел. В какие-то праздники мы собираемся, но нас уже не так много", – с сожалением отметила Наталья.

Варлей до сих пор переживает из-за смерти матери, с которой очень сблизилась в зрелом возрасте. "Я долгое время была самостоятельная, и мама многое не воспринимала в моей жизни. А вот в последние годы мы были просто одной душой. В какой-то момент мама и меня, и мою жизнь стала воспринимать по-другому. Она поняла, что это тяжелый труд", – рассказала актриса.

Мама поддерживала Наталью и находила нужные слова. "Однажды ночью в Новый год, когда все разошлись по комнатам, у меня страшно разболелся позвоночник, а я весь день готовила, убирала. Я встала, у меня текут слезы от боли, и я делаю гимнастику. Поворачиваюсь и вижу, что мама сидит, смотрит на меня и говорит: "Бедная моя, оказывается, ты так мучаешься". Она меня пожалела. И наша хрупкая связь восстановилась. До самого маминого ухода из жизни, где бы я ни была, я два раза в день звонила ей. И когда мамы не стало, я уехала на гастроли, они меня и спасли от невероятной совершенно утраты", – с болью вспоминает артистка, которой и по сей день хочется позвонить маме, но уже нет такой возможности.