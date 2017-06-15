Бузова уехала лечиться после выходки голого мужчины

Скандальный инцидент произошел на выступлении новоиспеченной певицы Ольги Бузовой. В то время, как звезда "Дома-2" пела свой нетленный хит, на сцену выскочил абсолютно голый мужчина, после выходки которого артистка отправилась лечиться.

Ольга Бузова выступила на пре-пати музыкального фестиваля "Жара", который состоится в скором времени в Баку. Для выхода на сцену звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" выбрала обтягивающую черную кофту и блестящую короткую юбку с разрезом. Завершали образ массивные черные ботинки.

Телебрюнетка исполняла свой хит "Я привыкаю", как внезапно на сцену забрался абсолютно голый мужчина, чье лицо украшали лишь солнцезащитные очки, а интимное место – букет цветов. Собственно, этот букет он и вручил сделавшей вид, что ничего не происходит Бузовой.

Та приняла цветы у повернувшегося к залу голыми ягодицами и вставшего на одно колено мужчины и продолжила петь. Затем, прикрыв интимное место руками, нарушитель спокойствия спрыгнул со сцены и немедленно оказался в объятиях охранников, которые вывели не сопротивляющегося мужчину с танцплощадки. Отметим, что по пятам за ними следовал фотограф.

Интересно, что на своей страничке в социальной сети Instagram Бузова не упомянула о скандальном инциденте, хотя и опубликовала видеозапись с мероприятия. Зато сообщила, что после выступления поехала лечиться.

"Pre party фестиваля Жара🔥🔥🔥 до встречи 27 июля в Баку❤️💋 #Привыкаю #намбудетжарко Так хотела со всеми поболтать, но сразу после выступления уехала домой, лечиться💋 всем добра, и не болейте", – сопроводила публикацию такой записью Ольга Бузова.

Ранее звезда "Дома-2" с треском провалилась на премии МУЗ-ТВ, проиграв в борьбе за заветную тарелку в номинации "Прорыв года". Когда объявили имя призера – а им стал рэпер из Казахстана под псевдонимом Jah Khalib – Ольга расплакалась. Певица была буквально убита горем.