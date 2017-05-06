Актрису Рудову обругали за фото в бикини

Актриса Наталья Рудова радует своих подписчиков регулярными фотоотчетами с отдыха и порой предстает перед своими поклонниками в весьма соблазнительном виде. Впрочем, не всем подобная откровенность приходится по душе.

Актриса Наталья Рудова известна своей любовью к откровенным и провокационным снимкам. В очередной раз она доказала свою репутацию, выложив на своей странице в Instagram фотографию, на которой предстала перед зрителями в красном бикини.

"Я слишком самостоятельна .. я могу все .. и я думаю это не очень хорошо для девочки .. Моя броня настолько сильна,что иногда мне тошно от самой себя .. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала актриса снимок. Некоторые поклонники творчества Натальи Рудовой по достоинству оценили представшую перед ними картину, однако нашлись и критики.

Публикация от rudovanata (@rudovanata) Май 4 2017 в 9:56 PDT

"Ну так себе 😏", – вынес свой вердикт один из подписчиков. Дошло даже до сомнений в твердости морального облика актрисы, который подчас выражались в нецензурной форме. Придирчивые комментаторы оказались недовольны и фигурой Натальи Рудовой. "Можешь выдохнуть", – намекнул один из подписчиков на то, что артистка пытается казаться на своих фото худее, чем она есть на самом деле.

Публикация от rudovanata (@rudovanata) Май 5 2017 в 6:30 PDT

Тем не менее, нашлось и большое число поклонников, для которых Наталья Рудова стала настоящим ориентиром. По признанию подписчиков, их покорила ее простота, сила и искренность. Ну а мужская часть аудитории актрисы не могла не отметить захватывающие виды, открывающиеся перед зрителями.

Публикация от rudovanata (@rudovanata) Май 2 2017 в 12:11 PDT

Ранее в интервью Dni.Ru Рудова объяснила причину своего частого участия в эротических фотосессиях и регулярных публикаций в соцсетях фото в купальнике. "Это моя жизнь, мое тело – и я им горжусь. В своем аккаунте я настраиваю людей на позитив и говорю, что нужно двигаться вперед и работать над собой", – пояснила актриса.

Публикация от rudovanata (@rudovanata) Май 1 2017 в 9:27 PDT

Она уверяет, что близких людей ню в ее исполнении не беспокоит: "Я – взрослый, самостоятельный человек. С 16 лет живу одна, с 18 независима от мамы финансово, и она доверяет мне, знает, что я не делаю глупостей".

