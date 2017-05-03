Марина Влади отходит от жизни

Марина Влади дала откровенное интервью. Вдова Владимира Высоцкого призналась, что "потихонечку" отходит от жизни.

10 мая Марине Влади исполнится 79 лет. Актриса и певица ведет уединенный образ жизни, журналистов не жалует, интервью дает крайне редко. Однако репортерам удалось хоть в письменной форме получить ответы на свои вопросы. Так, выяснилось, что в настоящее время Марина Влади нигде не снимается, но старается вести активный образ жизни: регулярно занимается на велотренажере и много гуляет.

Зашла речь и об аукционе, который устроила Влади, чтобы продать вещи, связанные с Владимиром Высоцким. Этот аукцион сопровождался большим шумом, потому что многие поклонники поэта не поняли причину действий Марины. наконец она решила объяснить, зачем сделала это.

"Все, что продала, а именно: книги, картины, иконы, ожерелье – все это принадлежало мне. В том числе и загородный дом, и посмертная маска, которую делали при мне и по моему поручению. Последний стих Володи остался в России, как и все рукописи, и наша переписка. Я все продала, чтобы помочь своим детям и людям, и чтобы отойти от жизни потихонечку. Кто стареет – понимает. Это не значит, что я не борюсь – нет, я работаю. Но моя свобода, мой образ жизни – это все в том числе и за счет продажи моего имущества. Только это дало мне свободу, а это самое главное в моей жизни", – цитирует Марину Влади сайт "Комсомольская правда".

Друг актрисы, уральский бизнесмен, большой поклонник творчества поэта Андрей Гавриловский уверен, что если бы не Марина, то Владимир Высоцкий покинул бы мир значительно раньше. Он сказал: "Марина рассказывала, как ей удавалось вытаскивать его с того света. Он лежит после всего, что принял, ему очень плохо. Приезжает "Скора" и отказывается госпитализировать. Зачем, он же умирает, говорят врачи, к чему нам эти проблемы?! Марина в ответ им угрожала: она французская подданная, а это ее муж, если ничего не сделают – будет международный скандал. В тот раз Высоцкого отвезли в Склиф, откачали. Понимаете? Благодаря Влади Россия получила гораздо больше произведений великого человека".