Зейналова вышла замуж за Евстигнеева

Ведущая программы "Итоги недели" на НТВ Ирада Зейналова вышла замуж за военного корреспондента Первого канала Александра Евстигнеева. Влюбленные расписались 16 декабря.

Молодожены отмечали свадьбу в узком кругу. 44-летняя невеста была в длинном, приталенном платье темно-синего цвета. Жених – в классическом костюме. В числе гостей на торжестве были Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян.

Последняя сообщила в Twitter, что Ирада и Александр теперь законные муж и жена. Маргарита опубликовала фото с отцом невесты и подписала его: "С Автандилом Зейналовым выдаем замуж Ираду!"

Была на торжестве и родственница невесты Светлана Зейналова. "Свадьба сестры. Ирада, будь счастлива! Любви и радости! Итак, запомните 16.12.16!" – написала Светлана в Instagram и поделилась видео танца молодоженов.

Видео опубликовано svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) Дек 16 2016 в 11:25 PST

Известно, что Зейналова и Евстигнеев состоят в отношениях около двух лет. До Ирады Александр был женат на своей коллеге – репортере Наталье Устюговой, которая родила ему первенца. Зейналова более десяти лет была замужем за телерепортером Алексеем Самолетовым. У них родился сын Тимур. В 2015 году супруги развелись.

С Автандилом Зейналовым выдаем замуж Ираду! pic.twitter.com/7xELhqNPsN — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 16 декабря 2016 г.

По словам Ирады, она тяжело принимала решение о разводе с первым мужем. "Алексей – прекрасный друг, замечательный отец, но отношения между нами закончились. Мы достаточно дистанцированно друг от друга существовали. Люди расстаются и в менее сложных ситуациях. Сын Тимур вырос. И мы выросли", – объяснила Зейналова.

Мысль о разводе пришла к Ираде тогда, когда у нее стал завязываться роман с Александром Евстигнеевым. "Познакомились мы, когда, вернувшись в Москву, я стала ведущей. Саша всегда работал на наш выпуск. Талантливый парень с хорошим чувством юмора. Все время что-то этакое придумывал, удивлял", – рассказала в недавнем интервью новоиспеченная жена.

