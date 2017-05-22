Отец Медведевой умер от рака

Ирина Медведева рассказала о горе, которое обрушилось на ее семью. Артистка потеряла отца, скончавшегося от онкологического заболевания.

Ирина Медведева регулярно смешит огромную аудиторию своими комедийными ролями. Однако мало кто знает, какие эмоции переживает актриса в жизни. Оказывается, в семье Ирины случилось горе – у нее умер отец. Это случилось около месяца назад, но лишь сейчас артистка смогла рассказать о трагедии.

Медведева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию отца. "Папочка, сегодня бы тебе исполнилось 62 года... А сегодня 17 дней, как тебя нет с нами...." – написала безутешная Ирина. Актриса заявила, что теперь ее жизнь никогда не будет прежней.

"Каждый солнечный луч, красота заката и радость путешествий – теперь приносят мне только боль оттого, что ты этого не видишь и больше не увидишь. Переоцениваю все: чего не смогла сделать для тебя, чего не сказала, чего не подарила... Жестокое чувство потери и невозврата. Слезы – это ничто. Если бы знать, что выплакав их всех, станет легче, но нет", – призналась Медведева.

Как оказалось, родитель Ирины умер от онкологического заболевания. "Мы летаем в Космос, можем вести видеотрансляции через океан, одним нажатием "enter" решаются многие вопросы... Но только никак не могу понять – почему до сих пор не могут создать таблетку от Рака...? А может она уже есть и просто жажда наживы не дает спасти миллионы человеческих жизней... Почему? Я не могу понять..." – задалась риторическими вопросами актриса.

Публикация от @irina_medvedeva_official Май 21 2017 в 1:09 PDT

Ирина Медведева заявила, что не сможет смириться с тем, что теперь у нее нет отца. "Я не смогу сказать тебе, как сильно я скучаю по тебе, что ты самый добрый и лучший папочка на Земле) И я знаю, что никто не гордился мной так, как ты! Папочка....................." – завершила печальное повествование Ирина Медведева.

Многочисленные подписчики попытались успокоить актрису и принесли свои соболезнования. "Держитесь, Ирина!", "Примите мои соболезнования такой молодой", "Ириша держись! Светлая память! И Папа всегда будет рядом, в твоем сердце! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏", "Светлая память! Он будет жить в памяти всех кто его знал и любил!" – написали в комментариях к публикации убитой горем актрисы поклонники.