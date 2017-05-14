Узнавшая о раке звезда сериала "Саша+Маша" похоронила себя заживо

Российская актриса Елена Бирюкова рассказала, как ей поставили страшный диагноз и что она делала, чтобы спасти себя. Звезда сериала "Саша+Маша" призналась, что узнав о болезни похоронила себя заживо, однако потом актриса успокоилась и преступила к лечению.

"Я как-то пошла на прием к врачу-гинекологу. У меня ничего не болело, но решила сходить провериться. К тому моменту я больше года не проверялась. Когда мне сделали УЗИ, обнаружили кисту в яичнике. Врач сразу сказал: "50%, что это рак", – поделилась воспоминаниями с "Собеседником" Бирюкова.

В тот момент актриса была в городе одна. Ее второй муж Алексей Литвин уехал ставить спектакль. "Это было очень страшно! У меня на руках была трехлетняя дочка Саша. Я боялась: если умру, как она будет... И в 31 год услышать такой диагноз... Думаешь: неужели все", – продолжила рассказ Елена.

Выйдя из больницы актриса решила сходить в храм. Немного успокоившись она записалась на прием к другому врачу, однако он еще больше потряс Бирюкову. "Обнаружили еще одну маленькую опухоль на другом яичнике. Спустя месяц при контрольном УЗИ выяснилось, что она выросла с одного сантиметра до семи. Врач сказал: "С операцией медлить нельзя", – рассказала артистка.

От переживаний Елена очень сильно похудела, ее даже не узнавали знакомые. "В жизни тогда не было вообще никакой радости, я совсем разучилась радоваться. Это даже не уныние, а такое ощущение, что я себя заживо похоронила", – призналась она.

В итоге актрису прооперировали. "Все прошло хорошо, и хирург даже сказал, что я смогу еще иметь детей. И действительно, через 15 лет родила Аглаю", – отметила Бирюкова.

Однако не все так гладко в истории Елены. Пока актриса болела ее муж работал и почти не уделял Бирюковой внимания. "Самое ужасное для меня было то, что, когда мне назначили день операции, мой муж уехал ставить спектакль! Мне было невероятно страшно! Я умоляла его приехать, отпроситься, сказать, что у жены операция... Он не приехал. После этого и началась наша история расставания, которая привела к разводу", – резюмировала актриса.