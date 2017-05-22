Мать о "зазвездившейся" победительнице шоу "Голос.Дети"
На днях пресса разразилась новостью, что Лиза Качурак, одержавшая победу в очередном сезоне шоу "Голос.Дети", отказалась выступить на празднике в родном городе Калаче-на-Дону. Просьба об участии поступила матери девочке. Вере. Та отказалась, сославшись на плохую погоду (мероприятие планировалось проводить на воздухе). Но впоследствии ситуацию сильно докрутили.
"Не считаю, что мы с дочкой должны оправдываться или защищаться, когда мои слова перевернули и вырвали из контекста. Мы просто продолжаем трудиться, идти своим путем!" – заявила Вера Качурак. Интересно, что при этом девочку не пригласили выступить на празднике, посвященном Дню победы в родном городе. В итоге, Лиза пела в Волгограде.
"Мы лишь единственный раз не смогли выступить в родном городе, и то по объективным причинам. Но теперь многие в Калаче считают, что Лиза "зазвездилась". Наша семья верит, что хороших людей больше и скоро недоразумение будет исчерпано!" – цитирует мать Лизы Качурак Starhit.
Ранее один из членов жюри, певица Нюша, рассмеялась на вопрос, сколько она получает за сидение в красном кресле . "Думаю, не будем обсуждать цифры. Все детали мы согласовываем заранее. Поскольку мой график расписан на полгода вперед, надо просто обсудить детали и работать так, чтобы не навредить друг другу", – аккуратно ответила Нюша.
Артистка являлась самым молодым судьей за все девять сезонов проекта – пять взрослых и четыре детских. Исполнительница заверила, что она выбирала участников шоу, слушая сердце, поблажек не допускает и взяток не берет. "Когда мы встречались на репетициях, один мальчик принес цветы, чак-чак и без задней мысли подарил мне их. Это, конечно, не взятка. Это было проявление теплых чувств, – считает Нюша. – Такие моменты говорят о хорошем воспитании и отношении".
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