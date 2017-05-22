Мать о "зазвездившейся" победительнице шоу "Голос.Дети"

В СМИ появилась информация о том, будто победительница шоу "Голос.Дети" Лиза Качурак стала жертвой звездной болезни. Однако мать девочка утверждает, что ее наследница была просто неверно понята.

На днях пресса разразилась новостью, что Лиза Качурак, одержавшая победу в очередном сезоне шоу "Голос.Дети", отказалась выступить на празднике в родном городе Калаче-на-Дону. Просьба об участии поступила матери девочке. Вере. Та отказалась, сославшись на плохую погоду (мероприятие планировалось проводить на воздухе). Но впоследствии ситуацию сильно докрутили.

"Не считаю, что мы с дочкой должны оправдываться или защищаться, когда мои слова перевернули и вырвали из контекста. Мы просто продолжаем трудиться, идти своим путем!" – заявила Вера Качурак. Интересно, что при этом девочку не пригласили выступить на празднике, посвященном Дню победы в родном городе. В итоге, Лиза пела в Волгограде.

"Мы лишь единственный раз не смогли выступить в родном городе, и то по объективным причинам. Но теперь многие в Калаче считают, что Лиза "зазвездилась". Наша семья верит, что хороших людей больше и скоро недоразумение будет исчерпано!" – цитирует мать Лизы Качурак Starhit.

Ранее один из членов жюри, певица Нюша, рассмеялась на вопрос, сколько она получает за сидение в красном кресле . "Думаю, не будем обсуждать цифры. Все детали мы согласовываем заранее. Поскольку мой график расписан на полгода вперед, надо просто обсудить детали и работать так, чтобы не навредить друг другу", – аккуратно ответила Нюша.

Артистка являлась самым молодым судьей за все девять сезонов проекта – пять взрослых и четыре детских. Исполнительница заверила, что она выбирала участников шоу, слушая сердце, поблажек не допускает и взяток не берет. "Когда мы встречались на репетициях, один мальчик принес цветы, чак-чак и без задней мысли подарил мне их. Это, конечно, не взятка. Это было проявление теплых чувств, – считает Нюша. – Такие моменты говорят о хорошем воспитании и отношении".

