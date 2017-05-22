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Вскрылась правда о голосовании на "Евровидении"

Салвадор Собрал. Фото: Michael Campanella/Gettyimages.ru
Вскрылась правда о голосовании на "Евровидении". Оказалось, что победителей выбирают по близости страны, а не по художественной ценности песен.
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Ученые из Университета Центральной Флориды (США) доказали то, о чем уже давно подозревали поклонники Международного музыкального конкурса. Участвующие в "Евровидении" страны голосуют по принципу национальной принадлежности исполнителей, а не художественной ценности их песен, передает "Лента".

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Евровидение 2017

Сюжеты Евровидение 2017

В публикации экспертов говорится о том, что за 60 лет результатов голосований подтвердили гипотезу существования регионального сговора и предубеждений, связанных с близостью стран, культурой и другими неприемлемыми факторами в отношении музыки, которые влияют на исход конкурс.

Ученые проанализировали результаты голосований между странами-участницами "Евровидения". Затем эти данные сравнили с культурной, национальной и географической близостью государств друг другу. Так, оказалось, что Россию чаще всего поддерживают Украина, Армения и Азербайджан.

Напомним, в 2017 году победу в конкурсе одержал 27-летний представитель Португалии Сальвадор Собрал. Он получил 758 баллов. Второе место у 17-летнего болгарина Кристиана Костова. Третью строчку отдали коллективу SunStroke Project из Молдавии.

То, что выиграет именно он, стало очевидно уже после оглашения решений национальных жюри, за 20 минут до окончания объявления голосов телезрителей. Во-первых, Португалия никогда этот конкурс ни то что не выигрывала, но и высших баллов не получала. Во-вторых, "Евровидение" давно пора провести в Западной Европе, ибо очень много недовольных тем, что оно слишком часто поет и пляшет в бывшем соцлагере. В-третьих, фанаты знали о тяжелой болезни у португальца.

Автор: Наталья Аряева22 мая 2017, 08:24
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