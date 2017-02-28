Экстрасенс дал интимный совет звездам "Дома-2"

Звезда "Битвы экстрасенсов" Влад Кадони попытался помирить участников телестройки Сергея Захарьяша и Валерию Фрост. Молодые люди подрались, казалось бы, из-за сущего пустяка.

Началось все с того, что Лере не понравилось слово "базаришь", которое употребил Сергей. "Это ты базаришь!" – грубо перебила она молодого человека. Тот посоветовал звезде закрыть рот и пнул ее по ноге. Фрост набросилась на обидчика с кулаками.

Затем Дмитрий Лукин попытался удержать зачинщика драки. Все это время на Сергея сыпались оскорбления Леры и ее коллеги по цеху Марии Крайцер. "Мужики, вы больные, просто больные. Один плюет, другой бьет. Вы тронулись реально? Вы че, ребят?" – выкрикивала Маша.

После инцидента с участниками драки по видеосвязи решил поговорить бывший герой шоу "Битва экстрасенсов" Влад Кадони. Но Валерия и Сергей не могли внятно объяснить ему, в чем причина конфликта. "Я не очень понимаю, ребята, что у вас за оскорбления? Неужели вы не можете на одном диванчике посидеть, не оскорбив друг друга?" – поинтересовался Влад. "Это воспитание у нее такое", – ответил Сергей. "Это тебя в твоей военной академии не научили, как с девушками обращаться. И то, что руку поднимать или вообще какие-то телодвижения совершать в сторону девушки – это не по-мужски", – возразила Лера.

Кадони несколько раз попытался призвать звезд телестройки к порядку, но затем, видимо, отчаялся. "Ребята, может, вам просто переспать?" – подал он идею участникам конфликта. Как Лера и Сергей отреагировали на такое предложение, осталось за кадром.