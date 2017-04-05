Любовница со слезами простилась с Александром Носиком

Папарацци застукали актера Александра Носика во время поцелуя с бывшей солисткой группы "Тутси" Анастасией Крайновой. Девушка провожала любимого на рейс в аэропорту и в какой-то момент не справилась с эмоциями.

Судя по снимкам, Анастасия проводила актера до стойки регистрации. Влюбленные увлеченно беседовали, при этом Настя не сводила глаз с артиста. Когда пришло время расстаться, она едва не расплакалась у него на плече, передает Life.ru.

Впрочем, Носик как мог постарался утешить девушку. Он с нежностью обнял любимую, и Настя наконец начала улыбаться.

Ранее в Сети появились фотографии, на которых Александр Носик, который на данный момент состоит в браке, и Анастасия Крайнова запечатлены за столиком в кафе. Влюбленные сидели в обнимку и мило беседовали.

Позже артист заявил, что расстался с женой. "Да, я теперь с Настей. С супругой мы расстались пару недель назад. Извините, но больше я свои новые отношения никак комментировать не хочу и уж тем более показывать их всем", – высказался он.

Сама Крайнова неоднозначно прокомментировала ситуацию. "Да, мы с Александром сейчас стараемся чаще быть вместе. Любим ходить в кино, в уютные ресторанчики. Нам есть о чем поговорить – он очень умный и образованный", – рассказала она в одном из интервью.

При этом супруга актера убеждена, что тот ни в чем не виноват. "У прессы очень искаженное представление о наших отношениях, – считает она. – Мы не собираемся разводиться, мы просто временно разъехались, чтобы, так сказать, "выдохнуть". Более того, я дружу с Настей и могу сказать, что он к ней не ушел".