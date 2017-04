Родственник Максаковой: Год прошел весело!

Племянник оперной певицы Марии Максаковой, недавно потерявшей мужа, Петр Максаков заявил, что прошедший год был насыщен событиями. Супруга Галина Юдашкина подарила ему сына Анатолия.

Мальчик появился на свет 5 апреля 2016 года. "Год прошел весело! – сообщил Петр Максаков. – Но Галя права: с ребенком хочется быть гораздо чаще, а не уезжать и приезжать домой, когда он спит. Жалко, что много моментов пропускаем".

По словам Юдашкиной, ей было тяжело вставать к малышу по ночам. "Нас предупреждали, что будет катастрофический недосып, мы были к нему готовы морально, но не физически, – цитирует ее Hello. – Анатолька с рождения хорошо спал, но мне все равно было сложно вставать и кормить его по ночам. Первые пару месяцев мы с Петей ходили как зомби".

Петр и Галина общаются с первенцем на двух языках – русском и английском. "Нам многие говорили: "Ну как же так? Еще рано! Он же совсем маленький!" Нет, наоборот, дети до трех лет очень быстро усваивают всю информацию, и уже сейчас мы видим, что Толя все прекрасно понимает. Если я говорю: "Иди ко мне", он идет. А если Петя через минуту кричит: "Come to me!" – он бежит к нему", – рассказала Юдашкина.

Высказался Петр и о трагедии в жизни своей тети Марии Максаковой – ее муж, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, 23 марта был застрелен в центре Киева. "Мы с Денисом Николаевичем не были близки и виделись всего пару раз в жизни. Это все очень неприятно. Безусловно, я соболезную своей тете, но он взрослый мужчина и знал, что говорит и делает, понимал, к чему это может привести. По-человечески мне его жалко, ведь сын и отец... Мы всегда готовы поддержать Машу, мы же родственники", – подчеркнул Максаков.