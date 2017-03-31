Максакову назвали циничной пластмассовой куклой

Известный блогер Лена Миро высказалась о вдове убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова Марии Максаковой. Пользовательница Сети отметила яркий макияж оперной дивы и заявила, что будет разочарована, если Максакова как ни в чем не бывало вернется в Россию.

В интернете продолжают обсуждать убийство Дениса Вороненкова на Украине и поведение его вдовы Марии Максаковой на похоронах. В частности, общественность не может успокоиться из-за того, что безутешная певица провожала супруга в последний путь якобы при полном макияже. Впрочем, о том, что Максакова на кладбище была весьма красива, свидетельствует множество фотографий и видеозаписей, которые есть в свободном доступе.

Не осталась в стороне от пересудов и известный блогер Лена Миро. Она также прошлась по яркой внешности Максаковой. "Лицо беглой "единоросски" было покрыто не вдовьими слезами, а боевым раскрасом девки, собирающейся в ночной клуб. Просмотрев смс в телефоне, Маша пошагала на зов энергичной женщины-тамады, заправлявшей похоронами. Вдове предстояла постановочная фотосессия с портретом убиенного мужа", – написала в своем ЖЖ Миро.

При этом Лена отметила, что на отпевании Максакова "умудрилась выжать из себя несколько слезинок". "Глаза при этом старательно закатывала к потолку, чтобы -– не дай Б-г -– не поплыл макияж. В пальчиках со свежим, ярким маникюром Максакова предусмотрительно держала платочек, которым тут же аккуратно убирала соленую воду с лица: макияж ведь -– это так важно! Ни при каких обстоятельствах он не должен быть поврежден!" – живописала Максакову Миро.

Лена высказала свое мнение относительно Марии, причем сделала это традиционно для себя жестко. "Вроде, вдова, но почему-то хочется плюнуть в сторону этой циничной и некрасивой пластмассовой куклы, которая, я уверена, рано или поздно упадет на колени и попросится домой, назад, в Россию. И я буду очень разочарована, если эта не следящая за языком, неумная, но хитро*** баба въедет в мою страну и будет здесь жить-поживать, зарабатывая бабло на корпоративах", – отметила блогер.

В заключение Миро заявила: "Я хочу, чтобы гражданство Российской Федерации стало, наконец, привилегией, а не тем, от чего можно отрекаться, а потом делать вид, что и не было ничего. Не отрекаются, как говорится, любя. Не любишь? Вали! И даже не пытайся пролезть обратно".

Отметим, что не все видевшие изображения Максаковой на похоронах мужа солидарны с Миро и теми, кто придерживается ее точки зрения. По мнению некоторых пользователей Сети, у Марии яркий перманентный макияж, который невозможно стереть никакими косметическими средствами, а ее спокойствие на кладбище они объясняют большим количеством принятого успокоительного.

Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу. Киллер выстрелил в него несколько раз – раны оказались смертельными. Экс-депутат умер мгновенно. Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и скончался на операционном столе, когда врачи делали ему трепанацию черепа.