Как Максакова управляла мужем

Известная телеведущая, подруга певицы Марии Максаковой Ксения Мерц на передаче "Прямой эфир" рассказала о непростых взаимоотношениях оперной дивы с мужем Денисом Вороненковым. По словам участницы ток-шоу, экс-депутат Госдумы никогда не был главой семьи.

Ведущий передачи Борис Корчевников пригласил в студию Ксению Мерц, чтобы, по его словам, выяснить, как Максакова управляла Вороненковым. "Денис Вороненков – это чистый подкаблучник, – заявила гостья ток-шоу. – Как Мария входила в ресторан в час, в два часа ночи? Открывалась дверь, затем слышалось пение. Вот так Мария Максакова входила в ресторан! А за ней входил какой-то мужчина".

По словам Ксении, оперная дива – это яркая творческая личность, с сильными лидерскими качествами. Поэтому нельзя сказать, что она без памяти влюбилась и сбежала из страны по настоянию мужа. По мнению ведущей, главной в их семье была именно Мария.

Между тем Максакова заявила, что никому не позволит обвинять погибшего мужа. "Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: "Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь", – написала она в Facebook. – Когда я сказала, что не буду выдвигать версий – так и есть, потому что я изучала Библию 14 лет. И если есть желающие собрать себе на голову горящие уголья Гнева Господня – это их выбор. Но я не позволю очернить светлое имя Дениса. Он невиновен. Нет его участия в этом грязнейшем из дел".

Напомним, Дениса Вороненкова застрелили 24 марта в центре Киева. Убийца и охранник экс-депутата получили ранения и были доставлены в больницу. Позже киллер скончался на операционном столе.

Супруги переехали на Украину в конце 2016 года. В России Вороненков обвиняется в мошенничестве и фальсификации сведений Единого госреестра юридических лиц.

